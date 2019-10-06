Футбол

Sports.ruSports.ruЕременко и Сигурдссон пропускают матч с ЦСКА из-за болезни

ЦСКА — Ростов
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
11′
Хорен Байрамян
12′
Данил Глебов
Марио Фернандес
30′
44′
Хорен Байрамян
Седрик Гогуа
Лукас Сантос
46′
58′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
61′
Эльдор Шомуродов
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
67′
77′
Хорен Байрамян
Арсений Логашов
85′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
86′
Александр Саплинов
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
89′
Никола Влашич
90′+3′
«Ростов» объяснил, почему в составе на матч с ЦСКА отсутствуют защитник Рагнар Сигурдссон и полузащитник Роман Еременко.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Еременко и Сигурдссон пропускают матч с ЦСКА из-за болезни

Sports.ru09:45

«Ростов» объяснил отсутствие Еременко и Сигурдссона в заявке на матч с ЦСКА

Матч ТВ09:19

«Ростов» сообщил, почему Еременко и Сигурдссон пропустят матч с ЦСКА

Sport24.ru09:08

СМИ: Футболист «Ростова» Ерёменко пропустит матч с ЦСКА из-за недомогания

RT на русском09:09

Арнор Сигурдссон: «ЦСКА в перерыве нужно серьезно поговорить»

Спорт-Экспресс10:38

«Ростов» объяснил отсутствие Еременко и Сигурдссона в заявке на матч с ЦСКА

Sportbox.RU09:19

Ерёменко пропустит матч с ЦСКА из-за температуры

Чемпионат09:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове

BFM.ru 12:24
Культура

Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года

Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Шоу-бизнес

Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье

Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26
Политика

ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским

Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Наука

Сырые овощи могут навредить кишечнику

МедиаПоток 05:31
Армия и оружие

В Китае объяснили преимущество Т-14 «Армата» перед M1 Abrams

Броня российского танка Т-14 «Армата» легче брони американского M1 Abrams при сохранении равных защитных характеристик, что создает дополнительные преимущества.
Известия вчера в 18:17
Происшествия

Автобус с туристами перевернулся в Нижегородской области

Туристический автобус перевернулся в Гагинском районе Нижегородской области, сообщило региональное управление МЧС.
Ведомости 04:26
Футбол

Краснодар — Спартак 2:1

Газета.Ru 13:57
Космос

Неопознанный объект упал в Чили с неба

Неопознанный объект упал в Чили. Он загорелся в плотных слоях атмосферы Земли и распался на несколько частей, пишет nv.ua.
Росбалт 04 октября в 01:49
Происшествия

Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы

В центре Читы обнаружено расчлененное тело 19-летней девушки.
REGNUM 08:56
Политика

Названа причина встречи Зеленского с силовиками

Президент Украины Владимир Зеленский собрал глав силовых ведомств. В офисе президента назвали причину приглашения к Зеленскому силовиков.
Военное обозрение 00:06
Технологии

«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов

В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК 13:43
Общество

В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке

Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Шоу-бизнес

Друг Заворотнюк ответил на слухи о смерти актрисы

Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг появившиеся ранее в сети сообщения о смерти артистки.
Lenta.ru 12:55
Авто

Составлен топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями

В топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями попали Honda, а также Renault и Nissan.
МедиаПоток 04:48
Общество

Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов

За час своего выступления Рыбаков заработал 200 тысяч долларов, а 20 тысяч, сброшенных с потолка, он назвал "кэшбеком" для зрителей.
Российская газета 14:14
Единоборства

Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко

5 октября в Нью-Йорке 37-летний казахстанец Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в среднем весе, победив в бою за вакантный титул IBF 33-летнего украинца Сергея Деревянченко.
Allboxing.ru 00:06
Шоу-бизнес

Данила Козловский отчитал Елизавету Боярскую за жалобы на недосып

«Хотела, получи», - отчитал Данила Козловский знаменитость, которая отреагировала на его комментарий и примирительно написала, что будет молчать.
OAnews 01:47
Шоу-бизнес

Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты

Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.
Uznayvse.ru 07:17
Здоровье

В РПЦ рассказали, какой аборт не является грехом

Ранее в эфире телеканала "Союз" одна из зрительниц задала вопрос председателю патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерею Димитрию Смирнову о том, является ли грехом совершение аборта ее матерью, которой врачи сказали, что ей беременность полностью противопоказана из-за тромбоза и других заболеваний.
РИА Новости 14:11
Происшествия

Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов.
РИА Новости вчера в 14:47
Политика

ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, направлявшуюся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском 05:43
Политика

В Польше жителя Львова заставили съесть флаг украинских националистов

ФАН вчера в 11:02
Армия и оружие

Россия поставила в ЦАР винтовки образца 1944 года

Россия поставила в Центральноафриканскую республику (ЦАР) пулеметы, автоматы Калашникова, а также винтовки Мосина образца 1944 года, об этом говорится в репортаже телеканала «Россия-1».
BFM.ru 08:35
Общество

МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве

Усиление ветра и дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.
РИА Новости 02:55
Технологии

На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор

На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
Дни24 04 октября в 04:38
Политика

Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»

Участникам акции против реализации «формулы Штайнмайера» в Киеве предлагали 100 гривен (4 доллара) за один час присутствия на митинге.
Lenta.ru 11:20
Политика

Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского

Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Шоу-бизнес

Влад Топалов показал 10-месячного сына

Вечером 5 октября Михаилу Топалову исполнилось ровно 10 месяцев. С это знаменательной и серьезной датой своего сына поздравил Влад Топалов.
Woman.ru 12:26
Происшествия

В Австрии мужчина из ревности убил девушку и ее семью

Мужчина убил пятерых человек на горнолыжном курорте Китцбюэль в федеральной земле Тироль (Австрия).
РБК 09:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Алексеевич Ерёменко
Финский футболист
Финский футболист, атакующий полузащитник, игрок футбольного клуба «Ростов». Выступал в сборной Финляндии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное