«Ростов» объяснил, почему в составе на матч с ЦСКА отсутствуют защитник Рагнар Сигурдссон и полузащитник Роман Еременко.

Еременко и Сигурдссон пропускают матч с ЦСКА из-за болезни

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