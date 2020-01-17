Председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Армении Гарегин Баграмян заявил, что Ереван ведет переговоры о фиксированном ценообразовании на газ на десятилетний срок с дочерней компанией «Газпрома» «Газпром Армения». Об этом 18 января сообщает ТАСС.

Ереван обсудит с «Газпромом» фиксированные цены на газ на десять лет

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