Энергетика

ИзвестияИзвестияЕреван обсудит с «Газпромом» фиксированные цены на газ на десять лет

Председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Армении Гарегин Баграмян заявил, что Ереван ведет переговоры о фиксированном ценообразовании на газ на десятилетний срок с дочерней компанией «Газпрома» «Газпром Армения». Об этом 18 января сообщает ТАСС.
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