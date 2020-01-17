Энергетика

ИзвестияИзвестияЕреван обсудит с «Газпромом» фиксированные цены на газ на десять лет

Председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Армении Гарегин Баграмян заявил, что Ереван ведет переговоры о фиксированном ценообразовании на газ на десятилетний срок с дочерней компанией «Газпрома» «Газпром Армения». Об этом 18 января сообщает ТАСС.
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Киев продолжает политику двойной дискриминации в отношении русского языка, нарушая права человека и нацменьшинств.
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Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
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Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
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СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
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