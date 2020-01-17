Энергетика
ИзвестияЕреван обсудит с «Газпромом» фиксированные цены на газ на десять лет
Председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Армении Гарегин Баграмян заявил, что Ереван ведет переговоры о фиксированном ценообразовании на газ на десятилетний срок с дочерней компанией «Газпрома» «Газпром Армения». Об этом 18 января сообщает ТАСС.
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Политика
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Политика
МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Общество
Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни
Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
Армия и оружие
Беспилотник США провёл разведку у границ Крыма
Стратегический беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk провёл разведку возле границ Крыма.
Общество
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
Биатлон
Белорусская биатлонистка на эстафете попала по двум мишеням россиянки
Биатлонистка сборной Белоруссии Анна Сола дважды поразила мишень россиянки Кристины Резцовой в стрельбе из положения стоя в ходе эстафеты в немецком Рупольдинге.
Общество
Платная парковка появится еще на 80 улицах Москвы
Платная парковка появится еще на 80 улицах Москвы с 17 февраля, изменения вводятся по запросам депутатов и местных жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Экономика
«Мечел» решил продать долю в Эльгинском месторождении
Основной владелец "Мечела" Игорь Зюзин решил не пользоваться преимущественным правом на выкуп у Газпромбанка доли в Эльгинском месторождении, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Политика
МИД увидел двойную дискриминацию русского языка на Украине
Киев продолжает политику двойной дискриминации в отношении русского языка, нарушая права человека и нацменьшинств.
Экономика
Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Происшествия
В Москве подозреваемого в убийстве задержали после жалобы соседей
Жалоба соседей, сообщивших в полицию о музыке, которая играла в соседней квартире на протяжении десяти дней, помогла обнаружить убитого мужчину и задержать человека, подозреваемого в преступлении.
Теннис
Рублев выиграл второй подряд турнир ATP, победив в Аделаиде
Политика
В ДНР рассказали, о чем мечтают жители Донбасса
Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка утром в субботу, 18 января, рассказал о мечте, которая сейчас есть "у каждого жителя Донбасса".
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против главы Минздрава Саратовской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной по факту злоупотребления полномочиями.
Общество
В «Сколково» подсчитали экономию бюджета при отказе россиян от курения
По словам директора Центра развития здравоохранения «Сколково» Натальи Комаровой, отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9% в год.
Политика
Пентагон признал отставание США в области гиперзвукового оружия
Американские разработки гиперзвукового оружия потерпели неудачу, и теперь США потребуются годы, чтобы восстановить свое лидерство в этой области, заявил заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.
Спорт
Непряева стала второй в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Чехии
Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала фото Даши Жуковой в свадебном платье
На этой неделе стало известно, что 38-летняя галеристка и бизнесвумен Даша Жукова и ее избранник, 34-летний греческий миллиардер Ставрос Ниархос, устраивают пышное свадебное торжество в Швейцарии.
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом
Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Общество
Православные активисты потребовали лишить Урганта гражданства
Кино
Warner Bros. выпустит мультфильм по вселенной Mortal Kombat
Компания Warner Bros. работает над анимационным сериалом по вселенной Mortal Kombat.
Экономика
Глава ПФР рассказал, как увеличатся пенсии за два года
Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", как увеличатся пенсии к 2022 году.
Футбол
Игроки «Спартака» искупали тренера по физподготовке в ледяной воде
Игроки «Спартака» во время тренировки на сборах в ОАЭ окунули тренера по физподготовке Владимира Чепзановича в бассейн с ледяной водой.
Политика
Путин приедет на международную конференцию по Ливии в Берлине
Президент России Владимир Путин приедет на международную конференцию по Ливии.
Гаджеты
Названы смартфоны Huawei и Honor, которые оставят без Android 10
Как сообщает Ufanotes.ru, представители компании Huawei опубликовали список смартфонов, программное обеспечение на которых будет обновлено в январе-феврале: Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro.
Политика
Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.