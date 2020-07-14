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Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЕреван сообщил о гибели еще двух военных на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении сообщило о гибели еще двух военных на границе с Азербайджаном в результате обстрела с азербайджанской стороны, передает РИА Новости. Общее число погибших в армянской армии достигло четырех человек.
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