Министерство обороны Армении сообщило о гибели еще двух военных на границе с Азербайджаном в результате обстрела с азербайджанской стороны, передает РИА Новости. Общее число погибших в армянской армии достигло четырех человек.

Ереван сообщил о гибели еще двух военных на границе с Азербайджаном

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