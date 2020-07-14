Коронавирус
Аргументы и ФактыЕреван сообщил о гибели еще двух военных на границе с Азербайджаном
Министерство обороны Армении сообщило о гибели еще двух военных на границе с Азербайджаном в результате обстрела с азербайджанской стороны, передает РИА Новости. Общее число погибших в армянской армии достигло четырех человек.
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Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
Политика
В Крыму с 15 июля отменяется карантин для приезжающих из-за границы
Обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в Крым из-за границы отменяется с 15 июля.
Известия 14:14
Происшествия
«Скопинский маньяк» планирует отомстить жертвам после освобождения из тюрьмы — СМИ
Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», планирует отомстить своим жертвам после освобождения из тюрьмы.
RZN.info 13:56
Происшествия
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru вчера в 06:14
Политика
Турция отвергла критику ЕС по поводу изменения статуса Святой Софии
Власти Турции отказались принимать критику по вопросу изменения статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле.
Росбалт вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова опубликовала полностью обнаженное фото
Фотография в обнаженном виде опубликована на странице звезды сериала «Скорая помощь» в социальной сети Instagram.
RuNews24.ru 13:22
Общество
«Русал» потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»
В «Русале» предложили совету директоров «Норникеля» потребовать от главы и крупнейшего акционера компании Владимира Потанина поменять состав топ-менеджмента организации.
Известия 07:10
Общество
В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт
CyberSport.ru 12 июля в 17:41
Общество
Совфед предложил изымать детей из семьи по решению суда
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается допускать изъятие детей из семьи только согласно решению суда или при ограничении родительских прав судебными приставами.
Газета.Ru 13:30
Общество
В Чечне запретили въезд туристам из-за коронавируса
Оперштаб по коронавирусу в Чечне временно запретил въезд в республику туристам из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил начальник УГИБДД по Чечне Идрис Черхигов.
Коммерсантъ 13:10
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Политика
Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
Inc-news.ru 00:26
Политика
Белоруссия и Россия подписали соглашение об условиях поставок нефти
Соглашение об условиях поставок российской нефти в Белоруссию и два протокола к соглашению о строительстве Белорусской АЭС подписаны во вторник в Москве по итогам переговоров глав правительств двух государств.
ТАСС 13:17
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Технологии
Samsung ожидает появления 6G уже в 2028 году
Южнокорейская группа компаний Samsung рассчитывает, что мобильная связь шестого поколения (6G) будет коммерциализирована к 2028 году.
Компания 13:00
Наука
CO2 в атмосфере Земли приближается к уровням 15 млн лет назад
Британские исследователи, работающие в Университете Саутгемптона, нашли на дне Карибского моря крохотных ископаемых и при помощи анализа выявили, каков в них уровень бора.
Evo-rus.com вчера в 01:40
Армия и оружие
Россия нанесла ответный удар после атаки на патруль в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли ответный удар в сирийской провинции Латакия после атаки на российско-турецкий патруль.
Lenta.ru 10:57
Политика
МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией
Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году.
Известия 11:57
Технологии
Spotify объявил о запуске музыкального сервиса в России
Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится на территории России, пользователям будут доступны как бесплатная версия сервиса, так и подписки Spotify Premium, сообщили в компании.
Ведомости 13:00
Гаджеты
Realme X3 SuperZoom с 60-кратным зумом приехал в Россию
Компания Realme объявила о скором начале продаж смартфона Realme X3 SuperZoom в России.
iXBT.com 09:59
Политика
Володин призвал коммунистов в Думе покаяться за Крым
Сегодня, 14 июля, во время пленарного заседания Госдумы, на котором обсуждался законопроект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин жестко высказался в адрес представителей Коммунистической партии.
Радио Комсомольская правда 13:18
Хоккей
Один из лучших бомбардиров КХЛ продолжит карьеру в «Ак Барсе»
В КХЛ Доус защищал цвета "Барыса" (2011-2018) и "Автомобилиста" (2018-2020), сообщает официальный сайт "Ак Барса".
Вести.Ru 10:19
Происшествия
Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров осужден на 8 лет колонии
Экс-совладелец "Росгосстраха" Сергей Хачатуров получил 8 лет колонии по делу о мошенничестве, растрате, присвоении и легализации преступных доходов.
Российская газета 11:00
Общество
Глава Курской области оштрафовал чиновников за орфографические ошибки
За орфографические ошибки в официальных письмах и обращениях начали штрафовать чиновников в Курской области.
Live24 06:49
Шоу-бизнес
Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты
Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru 06:20
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Политика
Аксёнов рассказал о подаче воды в Симферополь по временному водоводу
RT на русском 14:13
Экономика
Китай приготовился к тяжелым временам на фоне коронавирусного кризиса
Кэцян считает, что в первом квартале экономика КНР показала устойчивый подъем на 6,8 процента после сокращения ВВП.
МонаВиста 08:01