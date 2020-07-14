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Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЕреван сообщил о гибели еще двух военных на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении сообщило о гибели еще двух военных на границе с Азербайджаном в результате обстрела с азербайджанской стороны, передает РИА Новости. Общее число погибших в армянской армии достигло четырех человек.
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Армения сообщила о смерти двух офицеров на границе с Азербайджаном

РБК08:07

В Армении сообщили о гибели еще двух военных на границе с Азербайджаном

РИА Новости10:39

Противник продолжает признавать потери: погибли два сержанта ВС Армении

Sputnik Азербайджан10:41

В Армении сообщили о гибели двух сержантов в результате обстрела азербайджанских ВС

ТАСС10:29

Ереван сообщил о гибели еще двух военных на границе с Азербайджаном

Аргументы и Факты11:59

В Армении заявили о гибели двух офицеров после обстрела со стороны Азербайджана

Известия07:23

Армения заявила о гибели двух офицеров на границе с Азербайджаном

НТВ06:55
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Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Газета.Ru 07:16
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Политика

Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»

Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга.
Газета.Ru 23:11
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Общество

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском 14:55
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Происшествия

В дом Розы Сябитовой приехала полиция, телеведущую оштрафовали

ИнфоСМИ 13:39
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Политика

Жители Баку вышли на митинг в поддержку национальной армии

РБК 21:47
14
Политика

МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией

Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году.
Известия 11:57
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
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Происшествия

В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС.
REGNUM 07:59
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Политика

Ремчуков считает, что в 2024 году Путин не пойдет на новый срок

Последней в США называют президента, который досиживает свой срок, не надеясь, что его мандат будет в будущем продлен.
ИнфоСМИ 11:10
5
Политика

Володин предупредил о наказании за призывы вернуть Крым Украине

После принятия закона, приравнивающего призывы отторгнуть у России какие-либо территории к экстремизму. российские власти смогут наказать вне зависимости от гражданства любого, кто высказывается о «возвращении» Крыма Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Rambler News Service 08:47
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Армия и оружие

В Китае создали новую модификацию истребителя пятого поколения J-20

Согласно имеющейся информации, новая модификация истребителя пятого поколения именуется J-20B.
Актуальные Новости 14:06
5
Здоровье

Пандемия спровоцирует смертность от ВИЧ, малярии и туберкулеза

В следующие 5 лет смертность от ВИЧ может увеличиться на 10%, туберкулеза – на 20%, малярии – на 36%.
ToDay News Ufa 14:11
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Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия 20:35
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Экономика

Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег

Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUM вчера в 15:28
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Экономика

Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости 12 июля в 03:56
1,5K
Общество

В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов

Минск, 15 июля 2020, 05:50 — REGNUM Более ста человек были задержаны в Белоруссии во время несанкционированных акций протеста после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщили 14 июля в правозащитном центре «Весна».
REGNUM 22:50
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Политика

В ЛДПР назвали имена кандидатов на пост врио главы Хабаровского края

РИА Новости вчера в 21:12
1K
Армия и оружие

Трое украинских военнослужащих подорвались на мине под Горловкой

REGNUM 10:59
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Театры

Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
CT news 10:45
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Общество

Вильфанд назвал причину дождливого лета в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд на пальцах объяснил, почему этим летом в Москве так часто идут дожди.
Российская газета 19:10
2
Общество

Навального вызвали на допрос в СКР по делу о клевете

Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет (СК) в связи с делом о клевете.
Daily Storm 07:41
160
Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня вчера в 10:51
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Политика

Парламент Ливии разрешил Египту ввести войска в страну

"Египетские вооруженные силы имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран".
Российская газета 02:25
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Общество

«Касперский» выявил всплеск мошеннических сайтов с предложением соцвыплат

В «Касперском» отдельно подчеркнули, что особенно бурно растет количество мошеннических ресурсов, на которых пользователям якобы предлагают различные социальные выплаты, финансовую помощь, доплаты, пособия, страховые взносы и другие виды выплат от имени вымышленных фондов.
РБК 22:02
Футбол

Роналду остался один гол до отметки 50 мячей в серии A

Португалец находится в шаге от того, чтобы стать первым футболистом, которому удалось забить не менее 50 голов в чемпионатах Англии, Испании и Италии.
Vprognoze.ru 22:17
Экономика

На Алтае из-за засухи ввели режим ЧС

В минувшую пятницу, 10 июля, губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о введении в крае режима чрезвычайной ситуации по причине масштабной засухи.
Московский Комсомолец 02:27
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Здоровье

Количество «тяжелых» пациентов с COVID-19 продолжает расти в Приморье

По данным на 13 июля, 56 пациентов находятся в тяжелом состоянии, у 594 человек — средняя форма COVID-19.
EastRussia 04:03
14
Шоу-бизнес

Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке

Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news вчера в 18:24
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Вануату

REGNUM 17:24
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Экономика

Путин подписал пакет законов о льготах для бизнеса в Арктике

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, устанавливающий в Арктике особый режим работы компаний, с предоставлением бизнесу налоговых льгот, с введением реестра участников и процедурой свободной таможенной зоны.
Известия 02:16
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