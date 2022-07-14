РБКEricsson потеряла более $110 млн из-за сворачивания операций в РоссииРазработчик телеком-оборудования Ericsson потерял на уходе с российского рынка 1,2 млрд шведских крон, или около $130 млн, рассказал шведской газете Dagens Nyheter генеральный директор компании Бёрье Экхольм.Ведомости«Продажи в сфере цифровых услуг снизились из-за приостановки бизнеса в России», — уточняется в отчете Ericsson.Expert.ruОбъем продаж компании составил 62,5 млрд крон ($6,67 млрд) против 54,9 млрд крон ($5,86 млрд) за аналогичный период 2021 г. Акции Ericsson на Стокгольмской фондовой бирже после опубликования отчета упали на 10%.ВедомостиКомпания открыла резервный счет на 0,9 млрд крон (около $95 млн) на случай обесценивания активов и прочие «исключительные расходы».РБКЧитать далееСвернутьРБКРБККомсомольская правдаРадиочастотный спектрАБНГазета.RuQuote.RuiXBT.comПодробнее о событииEricsson потеряла более $110 млн из-за сворачивания операций в РоссииРБК08:07Ericsson покинула РФ и лишилась $130 млнБизнес журнал04:30Убытки Ericsson из-за ухода из России составили 130 млн долларовКомсомольская правда05:28Уход с российского рынка обошелся Ericsson в $130 миллионовКоммерсантъ04:53Ericsson потеряла 130 млн долларов при уходе с российского рынкаАБН05:39Ericsson потерял на уходе с российского рынка более $100 млнВедомости04:28Ericsson потеряла $130 млн при уходе с российского рынкаТАСС03:51Показать ещёОценить90Поделиться