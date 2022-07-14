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Ericsson потеряла более $110 млн из-за сворачивания операций в России

Разработчик телеком-оборудования Ericsson потерял на уходе с российского рынка 1,2 млрд шведских крон, или около $130 млн, рассказал
 шведской газете Dagens Nyheter генеральный директор компании Бёрье Экхольм.
Ведомости
«Продажи в сфере цифровых услуг снизились из-за приостановки бизнеса в России», — уточняется в отчете Ericsson.
Expert.ru
Объем продаж компании составил 62,5 млрд крон ($6,67 млрд) против 54,9 млрд крон ($5,86 млрд) за аналогичный период 2021 г. Акции Ericsson на Стокгольмской фондовой бирже после опубликования отчета упали на 10%.
Ведомости
Компания открыла резервный счет на 0,9 млрд крон (около $95 млн) на случай обесценивания активов и прочие «исключительные расходы».
РБК

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