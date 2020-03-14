с чего всё началось

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям. Об этом он говорил в эфире телеканала "Украина".

В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений

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