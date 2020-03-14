Политика
РИА НовостиВ Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям. Об этом он говорил в эфире телеканала "Украина".
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с чего всё началось
Киев не может согласиться на существующие соглашения, поскольку не согласен передать контроль над границей в Донбассе только через два месяца после местных выборов, - сказал Ермак в эфире телеканала «Украина».News.ru00:21
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Общество
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Россия закроет для иностранцев сухопутные границы с Польшей и Норвегией
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Здоровье
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Политика
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Известные общественные и политические деятели России выступили с защитой Терешковой, а глава Федерации бокса России Умар Кремлев сегодня пригласил авторов издевательских комментариев на ринг.
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Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев
Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.
Шоу-бизнес
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Марат Галеев: против кого направлен обвал цен на нефть
Обвал нефтяных котировок прежде всего направлен против американских сланцевых компаний.
Происшествия
В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
Три человека пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи в Санкт-Петербурге, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Общество
На сайте Минздрава РФ появился раздел о коронавирусе
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Общество
У Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя
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Кино
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В Россию вернулись свыше 20 человек, летевших с инфицированной коронавирусом женщиной
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США наносят ракетные удары в Ираке после нападения на базу «Таджи»
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Происшествия