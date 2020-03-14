Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям. Об этом он говорил в эфире телеканала "Украина".
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с чего всё началось
Киев не может согласиться на существующие соглашения, поскольку не согласен передать контроль над границей в Донбассе только через два месяца после местных выборов, - сказал
 Ермак в эфире телеканала «Украина».
News.ru00:21

Подробнее о событии

В офисе Зеленского предупредили о катастрофе при выходе из «Минска»

RT на русском03:13

Ермак заявил о невозможности выхода Украины из минских соглашений

Газета.Ruвчера в 18:31

Выход Украины из минских соглашений признали невозможным

Lenta.ru00:23

В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений

РИА Новостивчера в 23:44

В Киеве считают, что выход из минских соглашений может стать катастрофой

Аргументы и Факты00:50

Украине предрекли «катастрофу» при выходе из минских соглашений

РЕН ТВвчера в 18:28

Ермак признал, что Киев не может в одностороннем порядке выйти из минских соглашений

ТАССвчера в 18:05
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 04:36, Ашберн
Общество

Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза

C 16 марта Россия ограничит авиасообщение со странами Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации за распространением коронавирусной инфекции.
Петербургский дневник вчера в 13:21
Общество

Власти Москвы ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
РИА Новости 03:53
Общество

Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
РБК вчера в 17:08
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Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro

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Astera вчера в 10:00
Футбол

Не все клубы АПЛ готовы признать «Ливерпуль» чемпионом

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" настаивают на признании сезона АПЛ недействительным.
Газета.Ru вчера в 21:20
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Группа Little Big снова вырвалась в лидеры на «Евровидении»

Менее чем за сутки видео на песню Uno собрало свыше 4,2 миллиона просмотров. Больше, чем у любой другой песни участников конкурса.
Российская газета вчера в 11:02
Происшествия

Уголовное дело возбуждено из-за разлива мазута в Находке

REGNUM 03:16
Происшествия

На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину

По состоянию на 13 марта, в Черновицкой области есть два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, еще шесть человек госпитализированы с подозрением.
РИА Новости вчера в 08:23
Политика

Российский разведчик-нелегал рассказал о проникновении на базу НАТО

Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко рассказал, как в 1970-х годах смог проникнуть на одну из военных баз НАТО на территории Испании и получить необходимую о ней информацию.
Lenta.ru вчера в 20:56
Экономика

JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса

Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса.
РБК 01:11
Экономика

Минфин: коронавирус влияет на экономику России сильнее цен на нефть

Министр финансов России Антон Силуанов полагает, что все происходящее с коронавирусом сильнее влияет на российскую экономику, чем колебание цен на нефтяном рынке, цитирует его РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Общество

Сенаторам запретили выезд за рубеж из-за коронавируса

"Было принято решение - всем членам Совета Федерации выезд за рубеж запрещен, за исключением каких-то экстраординарных случаев", - сказала спикер.
РИА Новости 04:13
Энергетика

Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне

Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
РБК 12 марта в 10:52
Футбол

«Барселона» следит за Анхелиньо

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Анхелиньо.
Спорт-Экспресс 03:50
Кино

Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной

На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.
NewInform вчера в 11:33
Политика

Россия закроет для иностранцев сухопутные границы с Польшей и Норвегией

Премьер Михаил Мишустин поручил с 15 марта приостановить пропуск иностранных граждан через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки границы.
Ведомости 04:31
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости 00:01
Политика

Глава Федерации бокса России пригласил критиков Терешковой на ринг

Известные общественные и политические деятели России выступили с защитой Терешковой, а глава Федерации бокса России Умар Кремлев сегодня пригласил авторов издевательских комментариев на ринг.
Родной город вчера в 15:41
Происшествия

Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев

Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.
RT на русском вчера в 09:43
Шоу-бизнес

В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике

Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Srnsk вчера в 20:23
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:06
Энергетика

Марат Галеев: против кого направлен обвал цен на нефть

Обвал нефтяных котировок прежде всего направлен против американских сланцевых компаний.
Волжская новь 04:04
Происшествия

В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

Три человека пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи в Санкт-Петербурге, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 18:13
Общество

На сайте Минздрава РФ появился раздел о коронавирусе

На сайте Минздрава России появился раздел, посвященный теме коронавируса.
Москва 24 вчера в 08:57
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У Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор сообщил о том, что в его семье произошла потеря из-за коронавируса.
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ВОЗ поддержала призыв Погба бороться с коронавирусом дэбом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) положительно оценила призыв французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, призвавшего людей защищать себя от коронавируса с помощью дэба, являющегося его фирменным жестом.
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Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой

По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
Вечерний курьер вчера в 06:37
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В Россию вернулись свыше 20 человек, летевших с инфицированной коронавирусом женщиной

Более 20 россиян, которые 12 марта прилетели в Нур-Султан из Москвы вместе с инфицированной коронавирусом гражданской Казахстана, вернулись в Россию.
ТАСС 04:00
Армия и оружие

США наносят ракетные удары в Ираке после нападения на базу «Таджи»

США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу «Таджи», сообщает Пентагон.
Политика Сегодня 12 марта в 18:34
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Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

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Украинский государственный деятель, основатель политической партии «Слуга народа», действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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