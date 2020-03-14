Политика
Газета.RuЕрмак заявил о невозможности выхода Украины из минских соглашений
Выход Украины из минских соглашений приведет к "катастрофическому результату", заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.
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Глава офиса Зеленского считает, что выход из минских соглашений обернётся катастрофой для Киева
Комсомольская правда02:20
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что норма об ограничении количества президентских сроков остается в Конституции, исключение делается только для действующего главы государства и носит разовый характер.
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Армия и оружие
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Разработчики Baldur’s Gate 3 объяснили разницу между заготовленными и пользовательскими персонажами
Больше всего внимания сотрудники студии уделили вопросу «противостояния» заготовленных и пользовательских персонажей.
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Супруга перенесшего инсульт звезды сериала «Клуб» Алексея Янина Дарья Клюшникова больше не живет с ним в одном доме и увезла сына, однако помогает супругу и надеется на его выздоровление.
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Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
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Излечившиеся от нового типа коронавируса пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга.
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
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Олигарх был схвачен год назад, после того как стало известно о его попытках передать крупную сумму за возвращение под его контроль крымского винно-коньячного завода «Бахчисарай».
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Столичные пассажиры смогут протестировать функции обновленной версии приложения «Метро Москвы» перед их официальным запуском.
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Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
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Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах «Зенита» в первых матчах года.
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Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.