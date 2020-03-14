Выход Украины из минских соглашений приведет к "катастрофическому результату", заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.

Ермак заявил о невозможности выхода Украины из минских соглашений

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