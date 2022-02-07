Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что прежде чем комментировать заявление учительницы из Санкт-Петербурга о своем увольнении под давлением администрации гимназии из-за чтения стихов Александра Введенского и Даниила Хармса, нужно разобраться в ситуации.
Целый ряд новелл разработанного в Госдуме законопроекта о расширении пределов допустимой самообороны при защите жилища является спорным, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.