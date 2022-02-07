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Ермаков: диалог с США по стратегической стабильности зависит от дискуссии по гарантиям

К настоящему времени накоплена "критическая" масса проблем, сказал в интервью РИА Новости глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Комсомольская правда
Россия рассчитывает добиться от США обсуждения гарантий безопасности в комплексе, без выдергивания Вашингтоном сюжетов или опций на свой вкус.
Газета.Ru
Вопрос предоставления России правовых гарантий безопасности приобрел неотложный характер.
ТВ Центр
Во время нескольких раундов переговоров США и НАТО отвергли предложения России.
РБК

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Ермаков: диалог с США по стратегической стабильности зависит от дискуссии по безопасности
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Ермаков: диалог с США по стратегической стабильности зависит от дискуссии по гарантиям
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