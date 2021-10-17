Ранее военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что в учебном центре Росгвардии "Тамбукан" вспыхнул скандал, где представители одной из кавказских республик во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет мошенничали, подвозя претендентов на машинах, что привело к массовой драке.
Для снижения влияния связанных с высоким уровнем холестерина факторов рекомендуется есть больше фруктов, цельнозерновых продуктов, овощей, придерживаться диеты с низким содержанием соли, ограничить количество животных жиров в пище, не употреблять жирные сорта рыбы и мяса.