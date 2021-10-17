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Ernst & Young: 64% международных компаний планируют к 2024 году нарастить присутствие в РФ

Помимо статуса крупнейшего производителя сырья, эксперты назвали другую положительную особенность российского рынка — здоровое состояние финансов.
Lenta.ru
Как следует из регрессивной модели КСИИ, связанной с темпами прогнозируемого роста ВВП, инвестиции иностранных компаний останутся на прежнем уровне в 2021 году и перейдут к росту на следующий год.
РБК
Самый быстрый рост в ближайшие три года возможен при третьем сценарии — при буме на потребительском рынке.
РБК
Представители международного бизнеса также отметили, что мотивируют своих поставщиков и клиентов в России уделять внимание вопросам экологии.
РИА Новости

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