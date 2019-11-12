На теоретических занятиях может нас приободрить, знает индивидуальный подход к каждому.

Ерохин: Черчесов — психолог, он знает индивидуальный подход к каждому

Политика Лавров пообещал решить проблему с выборами 2020 года в США Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос, как Москва готовится к выборам президента США, которые пройдут в 2020 году.

Здоровье Родители детей с малым весом требуют продолжения программы пересадки почек в Центре здоровья детей Родители детей с малым весом требуют продолжения программы пересадки почек в Центре здоровья детей Родители детей-пациентов Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) требуют сохранить действовавшую в течение года программу по трансплантации.

Технологии Google Chrome будет помечать медленные сайты Компания Google планирует ввести новую функцию в свой браузер. Chrome будет помечать медленные и быстрые сайты определенной маркировкой.

Космос SpaceX запустил в космос ракету с 60 спутниками Американский производитель космической техники SpaceX запустил в космос ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink в рамках создания высокопроизводительного канала связи, который в состоянии обеспечить интернет-соединение в любой точке планеты.

Общество Кирилл Терешин лишился «рук-базук» Россиянину Кириллу Терешину, известному как «руки-базуки», удалили токсичный синтол из обеих рук. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Происшествия В Тюмени курсант военно-инженерного училища умер от менингита Курсант Тюменского высшего военно-инженерного училища умер в больнице от вирусного менингита, контактировавшие с ним военные помещены в лазарет для обследования, говорится в сообщении Центрального военного округа.

Общество Возбуждено шесть уголовных дел из-за невозврата субсидий Фонду кино Прокуратура провела проверку возврата субсидий в Фонд кино и возбудила шесть уголовных дел по фактам уклонения от возврата целевых средств, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Политика Назарбаев заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Авто Полностью раскрыта внешность новой Kia Optima Компания Kia показала первые официальные изображения нового седана K5, который в России известен под названием Optima.

Происшествия В Венгрии отпустили задержанных болельщиков ЦСКА Двое граждан России, которые были задержаны в Будапеште 7 ноября накануне матча между футбольными командами ЦСКА и «Ференцварош», освобождены из-под ареста, сообщает пресс-служба посольства России в Венгрии.

Общество 50 ракет выпустили по Израилю из сектора Газа Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили около 50 ракет по Израилю, 20 из них были перехвачены ПРО «Железный купол».

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и друзей коррупционеров Конституционный суд разрешил изымать имущество не только у семей, но и у знакомых коррупционеров - в случае если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена.

Наука Река Нил оказалась в 6 раз более древней, чем считалось Река Нил появилась по меньшей мере тридцать миллионов лет назад, а это значит, что она в шесть раз старше, чем до сих пор считали геологи.

Экономика Глава Минтранса попросил отдать РЖД ₽40 млрд из ФНБ На совещании по инвестиционной программе РЖД на 2020 год, которое проходит в поезде, по пути из Новосибирска в Барнаул, министр транспорта Евгений Дитрих попросил премьер-министра России Дмитрия Медведева выделить госмонополии средства Фонда национального благосостояния, которые сейчас находятся на счетах ВТБ, передает корреспондент РБК.

Происшествия СК проверит действия историка Соколова в отношении другой студентки Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о том, что арестованный в Петербурге по обвинению в убийстве историк Олег Соколов может быть причастен к совершению противоправных действий в отношении еще одной студентки.