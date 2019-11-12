Футбол

ЧемпионатЧемпионатЕрохин: Черчесов — психолог, он знает индивидуальный подход к каждому

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На теоретических занятиях может нас приободрить, знает индивидуальный подход к каждому.
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Ерохин: Черчесов — психолог, он знает индивидуальный подход к каждому

Чемпионат05:33

Ерохин: Черчесов — психолог, к каждому найдет индивидуальный подход

Нева Спорт05:48
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