Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Александр Ерохин дал большое интервью журналу GQ, в котором назвал лучшим подарком на свое 30-летие выход национальной дружины на чемпионат Европы 2020 года.

Александр Ерохин назвал лучший подарок на свое 30-летие

Экономика ЦБ отметил замедление роста инфляции до 4% "Если за последние 12 месяцев реальные доходы сократились на примерно на 0,3%, а цены выросли на 4,5%, то люди восприняли рост инфляции как больший", - поясняет генеральный директор ИК "Иволга Капитал" Андрей Хохрин.

Политика МИД России подтвердил задержание россиянки в Минске «Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Белоруссии гражданки России Анны Богачёвой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — указано в сообщении.

Общество Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.

Недвижимость В Подмосковье стало меньше элитных коттеджей Объем предложения на первичном рынке элитной загородной недвижимости по итогам третьего квартала 2019 года составил 555 лотов, оказавшись рекордно низким за последние шесть лет.

Политика Глава ДНР назвал условие выполнения Минских соглашений Пушилин считает, что Минские соглашения могут быть выполнены лишь «при условии роспуска всех властных структур Украины и демонтажа её больной государственности».

Общество Дженнифер Энистон завела Instagram Американская актриса Дженнифер Энистон завела Instagram. За несколько часов у нее прибавилось более сотни подписчиков.

Музыка На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение Отмечается, что принять участие в новом отборе может исполнитель или коллектив, который «не совершал концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины».

Общество В Севастополе задержали экс-главу департамента горхоза Напомним, что Михаил ТАРАСОВ стал главой департамента городского хозяйства правительства Севастополя в сентябре 2017 года.

Экономика ЛУКОЙЛ станет платить акционерам больше До сих пор компания платила дивиденды дважды в год (по итогам девяти месяцев и всего года) в размере не менее 25% чистой прибыли по МСФО, хотя в последние годы этот уровень, как правило, был выше (в 2018 году ЛУКОЙЛ заплатил 30% чистой прибыли).

Наука Машинное обучение поможет найти новые ферромагнетики В настоящее время физикам известно более 2500 ферромагнетиков, что автоматически делает их самым распространенным классом магнитных материалов.