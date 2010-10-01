Повторюсь, поле было тяжеловатое, вязкое, ребята «наелись», поэтому не так просто было контролировать мяч. В контратаку выходили максимум четыре человека, но это было продиктовано ходом игры. Когда фолили, не думали, что в «Спартаке» уже нет Фернандо, который мог забивать со штрафных.

Ерохин – об игре со «Спартаком»: во 2-м тайме ребята «наелись», поле было вязкое

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