Футбол
ЧемпионатЕрохин – об игре со «Спартаком»: во 2-м тайме ребята «наелись», поле было вязкое
Аяз Гулиев
|3′
Айртон Дантас
|15′
|27′
Магомед Оздоев
|41′
Юрий Жирков
|44′
Эмильяно Ариэль Ригони
|46′
Эмильяно Ариэль Ригони
Александр Ерохин
|54′
Юрий Жирков
|61′
Бранислав Иванович
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
|64′
|66′
Дуглас Сантос
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
|74′
|76′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
|83′
|85′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
19
Понсе
47
Зобнин
8
Тил
54
Умяров
25
Мельгарехо
20
Шюррле
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
21
Ерохин
27
Оздоев
5
Барриос
14
Кузяев
17
Шатов
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Повторюсь, поле было тяжеловатое, вязкое, ребята «наелись», поэтому не так просто было контролировать мяч. В контратаку выходили максимум четыре человека, но это было продиктовано ходом игры. Когда фолили, не думали, что в «Спартаке» уже нет Фернандо, который мог забивать со штрафных.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 16:25, Вашингтон
Происшествия
Обвинение попросило 6 лет для блогера Синицы
Московский Комсомолец 12:26
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 14:04
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую пострадавших от паводка чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал главу пресс-службы правительства Иркутской области Ирину Алашкевич, которую заподозрили в оскорблении пострадавших от паводка жителей региона.
RT на русском 14:40
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Зенитом»
Пресс-служба «Спартака» показала, что осталось за кадром матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
Чемпионат 13:33
Армия и оружие
Эксперт оценил перспективы российских глубоководных роботов
RT на русском 14:53
Наука
Гормональная терапия при менопаузе может спровоцировать рак
Ученые выяснили последствия при заместительной гормональной терапии в период менопаузы.
Мойка78 31 августа в 08:41
Происшествия
Неизвестные с молотками нагло ограбили украинцев в центре Москвы
В Москве ищут вооруженных молотками и топорами мужчин, которые в понедельник ограбили автомобиль в районе Третьего транспортного кольца, похитив у водителя сумку с крупной суммой денег.
ТВ Центр 15:50
Футбол
«ПСЖ» предложили арендовать Икарди
Форвард «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру во Франции. Как сообщается, миланский клуб предложил «ПСЖ» арендовать аргентинца.
Матч ТВ вчера в 21:50
Происшествия
В Ленинградской области девять лошадей погибли при пожаре в конюшне
"Пожар был очень большой силы, и хотя противопожарные службы приехали достаточно быстро, три строения выжжены дотла, а все лошади, которые находились на конюшне, погибли", - рассказала Светлана.
РИА Новости 08:35
Игры
Новый Doom воссоздали на движке оригинальной Doom 2: кровь и кишки
Популярная механика 00:30
Происшествия
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
РИА Новости 08:50
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
Интерфакс 14:31
Армия и оружие
Госдеп назвал свои действия в Идлибе точным ответом «Аль-Каиде»
По заявлению представителя Госдепартамента США, удар Вашингтона по террористам "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в Сирии был целенаправленным и точечным.
Инфорос 05:15
Политика
В Турции заявили о возможности закупить дополнительную партию С-400
RT на русском 15:11
Политика
Иран приступит к новому сокращению обязательств по сделке 6 сентября
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что Тегеран приступит к реализации третьего этапа сокращения своих обязательств по ядерной сделке в пятницу, 6 сентября.
RT на русском 13:56
Политика
Лукашенко не ездит на работу на велосипеде из-за Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не ездит на работу на велосипеде из-за того, что такое обещание давал украинский президент Владимир Зеленский.
RT на русском 14:53
Политика
«Американский газ» для Украины оказался физически на 100% российским
На Украине сегодня, 2 сентября, эксперты обсуждают состоявшуюся в Варшаве церемонию подписания соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей, Украиной и США, практическим результатом которого, по мнению Киева, должна стать диверсификация газового рынка страны посредством налаживания поставок сжиженного газа через Польшу, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:15
Шоу-бизнес
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Футбол
«Уфа» отдала Игбуна в аренду московскому «Динамо»
Футбольный клуб "Уфа" на своем сайте сообщил, что отдал нападающего Сильвестра Игбуна московскому "Динамо" в аренду с правом последующего выкупа.
РИА Новости 10:34
Энергетика
Новак связал сокращение добычи нефти РФ с последствиями ЧП на «Дружбе»
Министр энергетики Александр Новак сообщил, что РФ в августе сократила добычу нефти в рамках договорённостей ОПЕК+ только на 143 тысячи баррелей в сутки при квоте в 228 тысяч баррелей в сутки.
News.ru 15:20
Футбол
Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Защитник сборной России Вячеслав Караваев перешел из голландского "Витесса" в "Зенит".
Вести.Ru 12:14
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
РИА Новости 07:10
Общество
В школе Краснодара, где 24 первых класса, провели четыре линейки
В школе Краснодара, где сформировали целых 24 первых класса, в понедельник, 2 сентября, провели сразу четыре линейки.
СочиСтрим 10:23
Политика
Кто еще снялся с выборов, намеченных на 8 сентября
Напомним, 15 июня директор московского Центра паллиативной помощи и учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер заявила об отказе от участия в выборах в Мосгордуму в 43-м округе (Хамовники, Арбат и Пресня), где планировала выдвигаться юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь.
Коммерсантъ вчера в 19:14
Политика
Что Владимир Зеленский поручил сделать за год
Как обеспечить экономический рост Новый кабинет министров Украины запланировал обеспечить рост экономики на 40% за пять лет, пока Зеленский будет у власти.
РБК 14:31
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров повел детей в школу
Филипп Киркоров повел детей в школу Маленький Мартин в школьном костюмчике выглядит совсем взрослым.
Экспресс газета 04:58
Общество
В сети появилось видео урагана «Дориан»
В интернете стали появляться видео, на которых запечатлены последствия урагана.
Петербургский дневник вчера в 17:14
Футбол
«Рубин» арендовал Ташаева у «Спартака»
Александр Ташаев перешёл в «Рубин» на правах аренды! 🙌🏻 Добро пожаловать! ❤️💚 Подробнее 👉🏻 https://t.co/At3juHogZg pic.twitter.com/Lqc99Jk0eV — «Рубин» Казань (@fcrk) September 2, 2019 В столичном "Спартаке" Ташаев выступал с лета 2018 года и принял участие в 28 матчах, где он дважды становился автором голевых передач на своих партнеров.
Вести.Ru 16:21