Футбол

ЧемпионатЧемпионатЕрохин – об игре со «Спартаком»: во 2-м тайме ребята «наелись», поле было вязкое

Спартак — Зенит
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
3′
Айртон Дантас
15′
27′
Магомед Оздоев
41′
Юрий Жирков
44′
Эмильяно Ариэль Ригони
46′
Эмильяно Ариэль Ригони
Александр Ерохин
54′
Юрий Жирков
61′
Бранислав Иванович
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
64′
66′
Дуглас Сантос
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
74′
76′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
83′
85′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
1 фото
Повторюсь, поле было тяжеловатое, вязкое, ребята «наелись», поэтому не так просто было контролировать мяч. В контратаку выходили максимум четыре человека, но это было продиктовано ходом игры. Когда фолили, не думали, что в «Спартаке» уже нет Фернандо, который мог забивать со штрафных.
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Ерохин – об игре со «Спартаком»: во 2-м тайме ребята «наелись», поле было вязкое

Чемпионат15:03
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