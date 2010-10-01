Футбол

ЧемпионатЧемпионатЕрохин: отменённый гол Бакаева дал «Зениту» позитивный импульс, это воодушевило

Спартак — Зенит
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
3′
Айртон Дантас
15′
27′
Магомед Оздоев
41′
Юрий Жирков
44′
Эмильяно Ариэль Ригони
46′
Эмильяно Ариэль Ригони
Александр Ерохин
54′
Юрий Жирков
61′
Бранислав Иванович
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
64′
66′
Дуглас Сантос
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
74′
76′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
83′
85′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
1 фото
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал результат матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги со "Спартаком" (1:0).
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Ерохин: отменённый гол Бакаева дал «Зениту» позитивный импульс, это воодушевило

Чемпионат14:34
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