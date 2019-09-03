Футбол

ЧемпионатЧемпионатЕрохин отреагировал на переход Караваева в «Зенит»

Полузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал о подготовке национальной команды и поделился мнением о переходе в «Зенита» защитника Вячеслава Караваева.
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:07, Вашингтон
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Омбудсмен попросил прокуратуру проверить законность задержания Азара

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Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе ("русский экзархат") с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года.
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Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

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Траты клубов РПЛ на трансферы оказались рекордными за последние годы

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В Петербурге открыли развязку ЗСД с Новым шоссе

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