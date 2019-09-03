Футбол
ЧемпионатЕрохин отреагировал на переход Караваева в «Зенит»
Полузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал о подготовке национальной команды и поделился мнением о переходе в «Зенита» защитника Вячеслава Караваева.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:13, Вашингтон
Происшествия
Для фигуранта «московского дела» Евгения Коваленко попросили 5 лет
Прокуратура затребовала пять лет лишения свободы Евгения Коваленко, обвиняемого в том, что во время несанкционированной акции протеста бросил в сторону росгвардейца мусорный бак.
Московский Комсомолец 13:33
Технологии
Ростех создал новый глушитель для стрелкового оружия
В заключении было сказано о том, что глушитель без особых усилий можно сменить в полевой обстановке, а также использовать без теплопоглощающего элемента.
ГЛАС.RU 06:41
Гаджеты
Toshiba выпустила два жестких диска на 16 ТБ
Модели N300 и X300 объёмом 16 ТБ появятся в продаже в четвёртом квартале 2019 года.
IT-World 09:10
Общество
В Париже похитили граффити Бэнкси
Парижский Центр Помпиду сообщил, что граффити знаменитого художника Бэнкси, располагавшееся у въезда в подземную парковку центра, было похищено.
Коммерсантъ 15:27
Происшествия
Экс-главу мурманского пароходства задержали из-за невыплаты зарплат
Ранее в отношении бывшего главы мурманского пароходства было заведено уголовное дело по факту невыплаты зарплат и сокрытия крупных денежных средств от налогов.
РЕН ТВ 15:13
Авто
Компакт Cadillac XT4 появится в Европе с турбодизелем
В Китае Cadillac XT4 реализуется уже год, с января по март было куплено 13 120 машин. Спрос в Европе, вероятнее, будет слабее.
SpeedMe вчера в 13:14
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.
REGNUM 14:26
Наука
Восстанавливающий зубы гель придет на смену пломбам
Экономика сегодня вчера в 17:54
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily вчера в 07:58
Происшествия
Пилоты разбившегося в Ставрополье Су-25 могут быть живы
Пилоты штурмовика Су-25УБ, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, пока не найдены, но не исключается, что они могут быть живы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия 15:45
Футбол
«Зенит» заявился на Лигу чемпионов
На групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» встретится с «Лионом», «Бенфикой» и «РБ Лейпциг».
Евро-футбол.ру 15:27
Авто
ГАЗ представил модернизированный «Соболь»
Горьковский автозавод на выставке Comtrans 2019 продемонстрировал модернизированную версию модели "Соболь" с полным приводом.
Российская газета 03:07
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости вчера в 17:17
Происшествия
СК прекратил преследование пяти фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, сообщается на сайте ведомства.
РБК 06:38
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Здоровье
Мать приняла смертельную болезнь у ребенка за аллергию
Поскольку девочку несколько раз стошнило, мать решила, что у нее пищевая аллергия. Она отвела ребенка в местную больницу.
Lenta.ru 14:40
Шоу-бизнес
Пугачева и Вайкуле «зажгли» дуэтом
На видео певицы поют в кафе дуэтом песню «Звездное лето», ходя между столиками и общаясь с поклонниками.
Рамблер 15:40
Политика
США ввели санкции против иранского космического агентства
Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
ТАСС 14:24
Армия и оружие
СБ ООН проведёт консультации по химоружию в Сирии 4 сентября
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Совет Безопасности ООН проведёт консультации по химическому оружию в Сирии 4 сентября, передаёт РИА Новости.
RT на русском 16:23
Политика
Посла США пригласили в Госдуму по делу о вмешательстве в выборы
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласила на заседание посла США Джона Хантсмана.
РБК 16:15
Политика
В Улан-Баторе начались переговоры Путина и президента Монголии
Свободная Пресса 03:22
Политика
Путин поручил ввести дополнительные выплаты медработникам
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медработникам организаций, оказывающих первичную помощь.
Lenta.ru 11:46
Гаджеты
Google выпустила релизную версию Android 10
Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
MobiDevices 14:24