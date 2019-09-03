Футбол
ЧемпионатЕрохин отреагировал на переход Караваева в «Зенит»
Полузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал о подготовке национальной команды и поделился мнением о переходе в «Зенита» защитника Вячеслава Караваева.
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Александр Ерохин: Победа над «Спартаком» была важной, но в сборной мы одна команда
Комсомольская правда07:42
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Российская газета 13:08
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Адвокат главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака Наталья Шатихина прокомментировала ходатайство об условно-досрочном освобождении полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и экс-нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.
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Два самолета столкнулись в Шереметьево
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Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерял большинство в палате общин, сообщает Sky News.
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Ещё один участок скоростной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург» открылся в Новгородской области, передаёт РИА Новости.
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Коммерсантъ 11:26
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Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам
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Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
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Сафонов: «Караваев уже созрел для „Зенита“»
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Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
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