Футбол

ЧемпионатЧемпионатЕрохин отреагировал на переход Караваева в «Зенит»

Полузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал о подготовке национальной команды и поделился мнением о переходе в «Зенита» защитника Вячеслава Караваева.
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Ерохин отреагировал на переход Караваева в «Зенит»

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Sportbox.RU05:59
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Студента Егора Жукова отпустили под домашний арест

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Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот

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Адвокат главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака Наталья Шатихина прокомментировала ходатайство об условно-досрочном освобождении полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и экс-нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерял большинство в палате общин, сообщает Sky News.
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Умер худрук театра «Студия-69» Георгий Червинский

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Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
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Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

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