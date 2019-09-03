Полузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал о подготовке национальной команды и поделился мнением о переходе в «Зенита» защитника Вячеслава Караваева.

Ерохин отреагировал на переход Караваева в «Зенит»

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