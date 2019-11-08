Футбол
RT на русскомЕрохин вызван в сборную России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вызван в расположение сборной России по футболу для подготовки к матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии и Сан-Марино. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
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За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысило большинство фирм.
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Чистовик вчера в 08:44
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости 09:41
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Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.
REGNUM 00:47
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Известия 05:16
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По данным целого ряда сетевых источников, компания AMD готовит к выходу APU Athlon 3000G. Другое название процессора – Аthlon 320GE.
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Российская газета 14:10
Авто
Новый Toyota RAV4 начали собирать в России
Процесс сборки стал более автоматизированным благодаря установке на конвейере 133 новых роботов и появлению 100 новых механизмов каракури для подачи и перемещения деталей нового Toyota RAV4.
За рулем вчера в 01:10
Политика
Экс-полковника Австрии обвинили в шпионаже в пользу России
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Газета.Ru 10:12
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Причиной отказа в молитвах стал решение Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко главой ПЦУ и внести его в диптих.
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