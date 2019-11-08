Футбол

RT на русскомRT на русскомЕрохин вызван в сборную России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вызван в расположение сборной России по футболу для подготовки к матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии и Сан-Марино. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
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