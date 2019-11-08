Футбол
Sports.ruЕрохин вызван в сборную России вместо Черышева
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вызван в сборную России. Он заменит в национальной команде травмированного вингера «Валенсии» Дениса Черышева. Ерохин вместе со сборной будет готовиться к отборочным матчам Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино.
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Политика
Обнародованы стенограммы Виндмана и Гил по импичменту Трампа
Сегодня, 8 ноября, были обнародованы стенограммы показаний по делу импичмента президента США Дональда Трампа директора по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Александра Виндмана и экс-директора по вопросам Европы и Евразии Совета национальной безопасности США Фионы Гил.
Армия и оружие
Главы ДНР и ЛНР не хотят присутствия полиции Украины в зоне разведения
Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал слова Тейлора «вопиющей некомпетентностью и перекручиванием текста Рамочного решения о разведении сил и средств».
Армия и оружие
Россия и Турция начали третье патрулирование на севере Сирии
Политика
Депутат Рады рассказал об изъятиях транзитного газа и денег
Депутат Рады Александр Дубинский описал схему, по которой транзитный российский газ, направляемый в Словакию, выкачивается из трубы.
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Происшествия
На Урале осудили студента, готовившего кровавую бойню в школе
В Пермском крае Кунгурский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении несовершеннолетнего студента, который планировал массовое убийство в одной из школ Прикамья.
Политика
Стало известно о новой причине расторжения ДРСМД
Вашингтон сообщил, что причиной расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стала не крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М», а некое другое оружие.
Общество
В Грузии продолжаются беспорядки из-за показа фильма о геях-танцорах
Полиция задержала двух участников акции. Также правоохранители сопровождают в кинотеатр зрителей, которые купили билеты, чтобы их не избили.
Армия и оружие
Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу
Военная база сил США на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу, 8 ноября передает агентство Reuters.
Хоккей
«Тампа» в Стокгольме обыграла «Баффало», Кучеров забил гол
Происшествия
На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину
Мужчину связали и похитили из автоцентра на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
Происшествия
Сахалинец заразил школьницу ВИЧ
"Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя по ч. 3 ст.122 УК РФ (заражение ВИЧ)", - говорится в сообщении.
Политика
Помпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Экономика
Сторчак: Пакистан вернет России советский долг в $93 млн
Пакистан выплатит России долг, не погашенный с советских времен, рассказал "Газете.Ru" заместитель министра финансов Сергей Сторчак.
Шоу-бизнес
Артур Ваха женится на женщине младше его на 25 лет
По словам актера, разница в возрасте между возлюбленными составляет 25 лет.
Футбол
Напавший на Озила и Колашинаца грабитель получил 10 лет тюрьмы
Эшли Смит, человек, напавший на игроков «Арсенала» Месута Озила и Сеада Колашинаца, приговорен к 10 годам тюрьмы.
Наука
Любители кофе могут вдвое снизить риск развития рака печени
Ранее ГЛАС сообщал, что риск рака молочной железы снижает употребление кофе.
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Происшествия
Появились новости о пропавших рыбаках
Экономика
Мировой долг достиг рекордного показателя в $188 трлн
10 сентября чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения санкций за воссоединение с Крымом и падения цен на нефть 2014 года.
Экономика
Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Шоу-бизнес
Михальчик вспомнила о романе с Шульгиным
Певица осудила экс-супругу продюсера Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала обладательница третьего места в телеконкурсе "Фабрика звезд − 3", 34-летняя Юлия Михальчик.
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
Происшествия
СК возбудил дело против криминального авторитета Вити Пана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против криминального авторитета из Курской области Виктора Панюшина, сообщается на сайте ведомства.
Наука
Нейросеть повторила открытие Коперника
Транспорт
Более трех тысяч билетов на поезда в Крым продали в день старта продаж
«По состоянию на 17.00 мск, в Крыму продано 740 билетов на поезда, которые будут следовать в Симферополь из Москвы и Санкт-Петербурга в Севастополь и в обратном направлении, а в целом по стране раскуплено 3400 билетов», - сообщили ТАСС в пресс-службе федерального госпредприятия «Крымская железная дорога» (КЖД).