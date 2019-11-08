Футбол

Sports.ruSports.ruЕрохин вызван в сборную России вместо Черышева

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вызван в сборную России. Он заменит в национальной команде травмированного вингера «Валенсии» Дениса Черышева. Ерохин вместе со сборной будет готовиться к отборочным матчам Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино.
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Ерохин вызван в сборную России на матчи отбора Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино

Чемпионат05:14

Ерохин вызван в сборную России

Спорт-Экспресс05:00

Ерохин вызван в сборную России на ноябрьские матчи квалификации Евро-2020

Sport24.ru05:07

Ерохин вызван в сборную России вместо Черышева

Sports.ru05:14

Ерохин заменит Черышева в сборной России

Sport.ru06:58

Стало известно, кто заменит Черышева в сборной России

Матч ТВ05:22

Ерохин вызван в сборную России вместо Черышева

Советский спорт05:27
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