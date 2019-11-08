Футбол

ProstoProSportProstoProSportЕрохин вызван в сборную России вместо травмированного Черышева

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин вызван в сборную России для подготовки к матчам отбора Евро-2020 с командами Бельгии и Сан-Марино. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
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Ерохин вызван в сборную России на матчи отбора Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино

Чемпионат05:14

Ерохин вызван в сборную России

Спорт-Экспресс05:00

Ерохин вызван в сборную России на ноябрьские матчи квалификации Евро-2020

Sport24.ru05:07

Ерохин вызван в сборную России вместо Черышева

Sports.ru05:14

Ерохин заменит Черышева в сборной России

Sport.ru06:58

Стало известно, кто заменит Черышева в сборной России

Матч ТВ05:22

Ерохин вызван в сборную России вместо Черышева

Советский спорт05:27
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Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
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Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
Газета.Ru вчера в 20:14
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ТАСС 07:06
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Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Газета.Ru 08:15
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Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть

В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Газета.Ru вчера в 22:47
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Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
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В статье "Макрон – полезный идиот Кремля" корреспондент утверждает, что французский лидер, призывая союзников по альянсу не надеяться на США, сам не собирается помогать им в критической ситуации.
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Суд не стал расторгать брак Лолиты

Как писал News.ru, 8 ноября Басманный районный суд Москвы принял на рассмотрение исковое заявление российской певицы Лолиты Милявской о признании её брака со спортсменом Дмитрием Ивановым фиктивным.
News.ru 10:23
Общество

Суд отклонил рекордный иск бывшей жены Потанина к миллиардеру

Ведомости 10:14
Гаджеты

Роскачество назвало лучший смартфон

Эксперты Роскачества обновили список лучших смартфонов, теперь новый iPhone 11 Pro Max занимает первую позицию рейтинга, опубликованного на сайте организации.
News.ru 09:11
Киберспорт

Составлен портрет типичного российского киберспортсмена

Ferra 11:22
Политика

Бундестаг заткнул «Северный поток-2» в угоду Киеву

В ночь на 8 ноября Бундестаг не принял закон, по которому газопровод «Северный поток-2» мог быть защищен от ужесточенных правил газовой директивы ЕС.
Свободная Пресса 05:36
Шоу-бизнес

Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги

Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.
Живая Кубань 02:47
Общество

Минюст намерен отменить правовые акты РСФСР

Министерство юстиции РФ разработало проект постановления правительства о ликвидации более чем 1,2 тысяч правовых актов РСФСР и РФ.
REGNUM 11:07
Политика

Зеленский назвал Украину требующим огранки алмазом

Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на открытии Международного экономического форума в Киеве, назвал Украину алмазом, который требует огранки с помощью реформ и инвестиций.
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Политика

В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова

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Происшествия

Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

RT на русском 11:28
Армия и оружие

Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Армия и оружие

ВСУ приняли на вооружение новую систему залпового огня

На Украине приняли на вооружение ракетную систему залпового огня (РСЗО) "Верба", сообщил 8 ноября специализированный ресурс АрмияІпfо.
REGNUM 09:50
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж

Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва вчера в 15:53
Происшествия

В Оренбурге продлен арест священнику, обвиняемому в изнасиловании

Многодетный священник Николай Стремский из поселка Саракташ Оренбургской области, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней, останется в СИЗО.
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Ученые нашли связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями

Ученые опросили более трех тысяч человек из разных стран мира и выяснили, что уверенность в существовании демонов и злых духов больше распространена в странах, где выше вероятность инфекционных заболеваний.
Волгоградская правда 06 ноября в 00:43
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Стоимость моста через Калининградский залив выросла до 44 млрд рублей

Стоимость строительства моста через Калининградский залив возросла до 44 миллиардов рублей.
Калининград.Ru 04:20
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
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Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои

Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.
Lenta.ru 10:03
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Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым

РИА Новости 09:41
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Трамп пригрозил опубликовать еще один разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп думает над тем, чтобы обнародовать стенограмму еще одного телефонного разговора с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся до 25 июля.
Телеканал 360° 12:17
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Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента России

Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента России.
Piter.tv 08:23
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