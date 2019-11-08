Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вызван в сборную России. Он заменит в национальной команде травмированного вингера «Валенсии» Дениса Черышева. Ерохин вместе со сборной будет готовиться к отборочным матчам Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино.

Армия и оружие Минобороны планирует модернизировать три малых ракетных корабля В четверг замминистра обороны России Алексей Криворучко в ходе посещения Северо-восточного ремонтного центра (СВРЦ) заявил журналистам о планах военного ведомства заказать модернизацию трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота.

Авто Фотографии обновленной Lada Vesta с вариатором появились в Сети Как сообщает ToDay News Ufa, Lada Vesta получила связку бесступенчатой автоматической трансмиссии Jatco JF015E и двигателя Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Появились бескаркасные щётки стеклоочистителя, глянцевые боковые зеркала с электроприводом складывания, оригинальные двухцветные литые диски Lada XV Line и антенна в виде «акульего плавника».

Театры Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".

Политика Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг вступил в предвыборную гонку в США Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг подал документы для регистрации в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии на первичных выборах в Алабаме.

Авто Бюджетный кросс-вэн Renault Triber пользуется ажиотажным спросом Для покупателей кроссовер представлен в четырех версиях, стоимость которых от 495 000 до 649 000 рупий, что в российском эквиваленте равно от 450 до 600 тысяч рублей.

Политика Цемах решил дать показания по делу MH17 Экс-начальник противовоздушной обороны Славянской бригады Донецкой Народной Республики Владимир Цемах, которого СМИ Украины назвали "ценным свидетелем" по делу о крушении малайзийского Boeing-777 (рейс MH17), решил дать показания.

Общество В Московский регион может прийти «вишневая» зима Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.

Политика В Совфеде рассказали о законопроекте по признанию иноагентами физлиц Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Совфед может уже до конца 2019 года принять закон о признании иноагентами физических лиц, которые занимаются распространением в России той или иной информации на зарубежные средства.