Футбол

Sports.ruSports.ruЕрохин вызван в сборную России вместо Черышева

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вызван в сборную России. Он заменит в национальной команде травмированного вингера «Валенсии» Дениса Черышева. Ерохин вместе со сборной будет готовиться к отборочным матчам Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино.
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Ерохин вызван в сборную России на матчи отбора Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино

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Ерохин вызван в сборную России

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Ерохин вызван в сборную России на ноябрьские матчи квалификации Евро-2020

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