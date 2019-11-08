Футбол

Sports.ruSports.ruЕрохин вызван в сборную России вместо Черышева

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вызван в сборную России. Он заменит в национальной команде травмированного вингера «Валенсии» Дениса Черышева. Ерохин вместе со сборной будет готовиться к отборочным матчам Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Ерохин вызван в сборную России на матчи отбора Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино

Чемпионат05:14

Ерохин вызван в сборную России

Спорт-Экспресс05:00

Ерохин вызван в сборную России на ноябрьские матчи квалификации Евро-2020

Sport24.ru05:07

Ерохин вызван в сборную России вместо Черышева

Sports.ru05:14

Ерохин заменит Черышева в сборной России

Sport.ru06:58

Стало известно, кто заменит Черышева в сборной России

Матч ТВ05:22

Ерохин вызван в сборную России вместо Черышева

Советский спорт05:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 11:43, Ашберн
Политика

Экс-полковника Австрии обвинили в шпионаже в пользу России

Австрийская прокуратура обвинила бывшего полковника армии в шпионаже в пользу российской стороны.
Газета.Ru 10:12
Происшествия

СК возбудил уголовное дело против криминального авторитета Вити

Витя Пан имел обширное влияние сразу в трех регионах России, сейчас скрывается Возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в криминальной иерархии в отношении авторитета из Курской области Виктора Панюшина по прозвищу Витя Пан, сообщается на сайте СК России.
АМИТЕЛ 10:51
Общество

Глава ФАС заявил о снижении тарифов ЖКХ в будущем

Законы 90-х годов позволяли регионам бесконтрольно повышать тарифы, однако на сегодняшний день такая система пресечена.
REGNUM 09:23
Общество

Производители молока попросили правительство решить проблему с навозом

"Союзмолоко" просит правительство решить проблемы с навозом.
Life.ru вчера в 19:31
Армия и оружие

Американские истребители не смогли догнать российский Ту-160

Американские истребители F-35 весят почти в 10 раз меньше, и предел их скорости составляет 1,93 тысяч км/ч.
ФедералПресс вчера в 16:35
Технологии

Google обновляет интерфейс YouTube

Обновлённый интерфейс YouTube для десктопов и мобильных устройств на базе Android и iOS уже доступен всем пользователям.
3DNews 06:44
Общество

В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» случился сбой

Всплеск жалоб на работу «Сбербанк Онлайн» наблюдается и на сервисе Downdetector. Сообщения о сбоях начали поступать примерно в 16:00 мск.
РБК 09:25
Политика

Европу заполонили украинские бандиты после предоставления безвиза

Журналисты рассказали, в каких же преступлениях замешаны группировки украинского происхождения в странах Западной Европы и грозит ли Незалежной потеря "безвиза".
Утро.ru 11:27
Политика

Песков прокомментировал возможный запрет «Википедии» в России

Ранее Путин рекомендовал развивать Большую российскую энциклопедию Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о позиции Кремля по поводу возможной замены "Википедии" на электронное издание новой Большой российской энциклопедии, сообщает Life.
АМИТЕЛ 06:01
Театры

Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 10:17
Шоу-бизнес

Тарасов ответил на обвинения Бузовой в домашнем насилии

Футболист Дмитрий Тарасов отреагировал на сообщение о том, что его бывшая жена Ольга Бузова неоднократно обращалась в полицию по поводу домашнего насилия.
Pravda.Ru 08:56
Транспорт

Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым

Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
РИА Новости 09:41
Общество

Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
Общество

У Шестуна нашли новое имущество

Генпрокуратура сообщила, что нашла у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна и его близких имущество, о котором раньше не было известно, сообщил журналистам официальный представитель ГП РФ Александр Куренной.
РИА Новости 10:21
Происшествия

Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат

В Москве скончался один из пострадавших после бойни в войсковой части в Забайкальском крае солдат. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 06:05
Происшествия

Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
RT на русском 11:28
Футбол

Тедеско объяснил, почему не играет Тиль

Главный тренер московского «Спартака» прокомментировал ситуацию вокруг нидерландского полузащитника Гуса Тиля.
RT на русском 08:17
Общество

В Грузии начались столкновения противников ЛГБТ и полиции

Взгляд.ру 10:49
Политика

Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины

Председательствующий судья Ахмед Юсуф считает, что все возражения Российской Федерации относительно того, что у Международного суда в Гааге нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины к РФ, не могут быть приняты, и, соответственно, иск в любом случае будет рассмотрен, даже если российская сторона, откажется принимать участие в процессе.
REGNUM 10:24
Шоу-бизнес

Анастасии Заворотнюк не спишут долг из-за болезни

С актрисы Анастасии Заворотнюк намерены взыскать долг в размере 24,5 тыс. рублей по причине неуплаты налога на имущество, говорится на сайте ФССП.
Газета.Ru 06:43
Спорт

Российские пляжники проиграли в полуфинале Межконтинентального кубка

РИА Новости 11:13
Шоу-бизнес

Модель Эшли Грэм случайно раскрыла пол будущего ребенка

Эшли Грэм случайно раскрыла пол своего будущего ребенка — знаменитая plus-size модель стала героиней шоу Эллен Дедженерес.
Salt Mag 08:18
Политика

В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова

В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
Религия

РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха

Признание Александрийским патриархом неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом.
RT на русском 09:23
Экономика

В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор

Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Газета.Ru 08:15
Технологии

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

РИА Новости 03:40
Общество

Друга тигра Амура козла Тимура с почестями похоронят в Приморье

Урна с прахом животного будет захоронена с почестями на территории сафари-парка, а позже над его могилой будет поставлена бронзовая скульптура.
REGNUM вчера в 20:52
Политика

Трамп может приехать на Парад Победы в Москву

Вести.Ru 10:59
Наука

Ученые объяснили, как формируются воспоминания

Naked Science 11:24
Армия и оружие

Первый серийный Су-57 поступит на вооружение ВКС до конца года

Воздушно-космические силы России получат первый серийный истребитель Су-57 до конца этого года.
РБК 10:23
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное