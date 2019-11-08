Футбол
Sports.ruЕрохин вызван в сборную России вместо Черышева
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вызван в сборную России. Он заменит в национальной команде травмированного вингера «Валенсии» Дениса Черышева. Ерохин вместе со сборной будет готовиться к отборочным матчам Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино.
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Ерохин вызван в сборную России на матчи отбора Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино
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Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке государственного переворота и призвал народ сплотиться.
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