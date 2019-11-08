Футбол

Свободная ПрессаСвободная ПрессаЧерчесов вызвал Ерохина в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов внёс изменение в состав национальной команды на ближайшие матчи квалификации Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино. Вместо травмированного Дениса Черышева в расположение сборной приедет полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.
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Ерохин вызван в сборную России на матчи отбора Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино

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Ерохин вызван в сборную России на ноябрьские матчи квалификации Евро-2020

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Ерохин вызван в сборную России вместо Черышева

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