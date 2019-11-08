Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин вызван в сборную России для подготовки к матчам отбора Евро-2020 с командами Бельгии и Сан-Марино. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Общество Польша оштрафовала компанию Engie из-за «Северного потока — 2» Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Авто Volkswagen Touareg получил новый мотор в России По данным пресс-службы марки, в России Volkswagen Touareg в версии Exclusive получил новый бензиновый мотор, отдача которого составляет 340 л.с. В паре с силовой установкой будет трудиться 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия и полный привод.

Здоровье Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.

Политика «Нафтогаз» не считает препятствием для контракта споры с Газпромом Открытые споры между компанией Газпром и концерном «Нафтогаз Украины» не могут быть препятствием для заключения контракта на транзит газа в 2020 году.

Происшествия Фанатов ЦСКА задержали после погромов в Будапеште Нескольких фанатов московского ЦСКА задержали из-за беспорядков, которые прошли в Будапеште перед матчем Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем».

Авто Geely представила новый кроссовер Geely Icon Geely говорит, что Icon с самого начала разрабатывался как глобальная модель, цель которой - открыть «новую эру интеллектуальной мобильности для нового поколения пользователей, поколения, которое требует высокотехнологичных, вдохновляющих автомобилей».

Экономика Названа причина бедности большинства людей Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.

Общество Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.

Общество Минкомсвязи не поддержало идею блокировать пользователей e-mail Минкомсвязи не поддерживает законопроект о блокировке пользователей электронной почты за распространение незаконной информации.

Экономика Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта «Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).

Армия и оружие Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35 Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.

Экономика Тариф на мусор в России рассчитают по-новому Ранее в ноябре сообщалось, что уровень неоплаты вывоза мусора со стороны российских компаний достигает 65-70 процентов.

Транспорт В первые часы на поезда в Крым продали более 1500 билетов «Более 1,5 тыс. билетов проданы за пять часов на пассажирские поезда из материковой России на Крымский полуостров и обратно», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы компании «Гранд Сервис Экспресс».

Гаджеты Назван самый красивый смартфон 2019 года в Китае В Китае был назван смартфон этого года, который имеет самый красивый дизайн. Победителем этого конкурса оказался Meizu 16s Pro.

Общество У правительства не получается отменить советские правовые акты Правительство России не успевает к намеченному сроку подготовить проект об отмене советских правовых актов, некоторые из которых приняты еще в 1917 году.

Политика Торгпред Украины обвинил Польшу в «экономическом геноциде» Заместитель министра развития экономики Украины и торговый представитель страны Тарас Качка назвал позицию Польши относительно минимальных квот на автоперевозки для Украины "экономическим геноцидом".

Политика В Кремле оценили три сценария развития России от Макрона Президент Франции Эммануэль Макрон, предложивший три возможных сценария развития России, продемонстрировал вдумчивый, аналитический подход, который импонирует Кремлю.

Единоборства Пьяный Александр Емельяненко не смог попасть домой За три недели до поединка с Михаилом Кокляевым популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала, не сумев попасть домой в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Кино Нарисованный Джеймс Дин снимется в военном фильме Нарисованный Дин сыграет в военной драме Finding Jack, рассказывающей о солдате, который вопреки приказу не захотел оставить надрессированную на несение службы собаку во Вьетнаме.

Политика Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.

Общество Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству отменить или скорректировать ряд постановлений, федеральных законов, СанПиНов и ГОСТов, регулирующих отрасль.

Шоу-бизнес Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.