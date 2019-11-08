Футбол

ProstoProSportProstoProSportЕрохин вызван в сборную России вместо травмированного Черышева

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин вызван в сборную России для подготовки к матчам отбора Евро-2020 с командами Бельгии и Сан-Марино. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Ерохин вызван в сборную России на матчи отбора Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино

Чемпионат10:14

Ерохин вызван в сборную России

Спорт-Экспресс10:00

Ерохин вызван в сборную России на ноябрьские матчи квалификации Евро-2020

Sport24.ru10:07

Ерохин вызван в сборную России вместо Черышева

Sports.ru10:14

Стало известно, кто заменит Черышева в сборной России

Матч ТВ10:22

Ерохин вызван в сборную России вместо Черышева

Советский спорт10:27

Ерохин вызван в сборную России на заключительные матчи отбора ЕВРО-2020

РИА Новости10:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:05, Россия
Фигурное катание

Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае

РИА Новости 10:50
Общество

Польша оштрафовала компанию Engie из-за «Северного потока — 2»

Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 11:08
Авто

Volkswagen Touareg получил новый мотор в России

По данным пресс-службы марки, в России Volkswagen Touareg в версии Exclusive получил новый бензиновый мотор, отдача которого составляет 340 л.с. В паре с силовой установкой будет трудиться 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия и полный привод.
SpeedMe 11:24
Авто

АвтоВАЗ модернизировал конвейер по сборке Lada Granta

Picsnews.net вчера в 14:53
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний

Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service 06 ноября в 16:09
Происшествия

В Саратовской области мать и четверо детей найдены погибшими

Российская газета 07:45
Политика

«Нафтогаз» не считает препятствием для контракта споры с Газпромом

Открытые споры между компанией Газпром и концерном «Нафтогаз Украины» не могут быть препятствием для заключения контракта на транзит газа в 2020 году.
REGNUM 11:50
Общество

Работа шахты в ДНР остановлена из-за подземных толчков

REGNUM 11:29
Происшествия

Фанатов ЦСКА задержали после погромов в Будапеште

Нескольких фанатов московского ЦСКА задержали из-за беспорядков, которые прошли в Будапеште перед матчем Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем».
Lenta.ru вчера в 20:22
Кино

В сеть слили новую киноверсию «Соника»

Piter.tv вчера в 06:57
Авто

Geely представила новый кроссовер Geely Icon

Geely говорит, что Icon с самого начала разрабатывался как глобальная модель, цель которой - открыть «новую эру интеллектуальной мобильности для нового поколения пользователей, поколения, которое требует высокотехнологичных, вдохновляющих автомобилей».
SpeedMe 05 ноября в 18:04
Экономика

Названа причина бедности большинства людей

Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru 06 ноября в 11:27
Общество

Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин

В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 05:37
Общество

Минкомсвязи не поддержало идею блокировать пользователей e-mail

Минкомсвязи не поддерживает законопроект о блокировке пользователей электронной почты за распространение незаконной информации.
Российская газета 10:27
Экономика

Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Коммерсантъ 08:03
Армия и оружие

Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 16:42
Экономика

Тариф на мусор в России рассчитают по-новому

Ранее в ноябре сообщалось, что уровень неоплаты вывоза мусора со стороны российских компаний достигает 65-70 процентов.
Lenta.ru 11:56
Транспорт

В первые часы на поезда в Крым продали более 1500 билетов

«Более 1,5 тыс. билетов проданы за пять часов на пассажирские поезда из материковой России на Крымский полуостров и обратно», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы компании «Гранд Сервис Экспресс».
RT на русском 11:53
Происшествия

Sukhoi Superjet 100 сел в Шереметьеве с неисправным крылом

Вести.Ru 08:32
Гаджеты

Назван самый красивый смартфон 2019 года в Китае

В Китае был назван смартфон этого года, который имеет самый красивый дизайн. Победителем этого конкурса оказался Meizu 16s Pro.
Газета DAILY 11:44
Общество

У правительства не получается отменить советские правовые акты

Правительство России не успевает к намеченному сроку подготовить проект об отмене советских правовых актов, некоторые из которых приняты еще в 1917 году.
Политсовет 05:38
Политика

Торгпред Украины обвинил Польшу в «экономическом геноциде»

Заместитель министра развития экономики Украины и торговый представитель страны Тарас Качка назвал позицию Польши относительно минимальных квот на автоперевозки для Украины "экономическим геноцидом".
Российская газета 00:49
Политика

В Кремле оценили три сценария развития России от Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон, предложивший три возможных сценария развития России, продемонстрировал вдумчивый, аналитический подход, который импонирует Кремлю.
REGNUM 10:44
Единоборства

Пьяный Александр Емельяненко не смог попасть домой

За три недели до поединка с Михаилом Кокляевым популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала, не сумев попасть домой в состоянии сильного алкогольного опьянения.
FightTime.ru 08:53
Кино

Нарисованный Джеймс Дин снимется в военном фильме

Нарисованный Дин сыграет в военной драме Finding Jack, рассказывающей о солдате, который вопреки приказу не захотел оставить надрессированную на несение службы собаку во Вьетнаме.
Кино-Панк 11:16
Политика

Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске

Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.
REGNUM вчера в 05:24
Общество

Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству отменить или скорректировать ряд постановлений, федеральных законов, СанПиНов и ГОСТов, регулирующих отрасль.
Известия 05:49
Шоу-бизнес

Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала

Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
Комсомольская правда 06 ноября в 14:38
Технологии

В Китае заявили о начале разработки сети 6G

В самой Huawei категорически отвергают все обвинения в свой адрес. Китай стал не первой страной, которая начала разработки сетей 6G.
РБК вчера в 19:00
Шоу-бизнес

Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»

Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06 ноября в 22:25
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное