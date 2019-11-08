Футбол
ProstoProSportЕрохин вызван в сборную России вместо травмированного Черышева
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин вызван в сборную России для подготовки к матчам отбора Евро-2020 с командами Бельгии и Сан-Марино. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:05, Россия
Фигурное катание
Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае
РИА Новости 10:50
Общество
Польша оштрафовала компанию Engie из-за «Северного потока — 2»
Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 11:08
Авто
Volkswagen Touareg получил новый мотор в России
По данным пресс-службы марки, в России Volkswagen Touareg в версии Exclusive получил новый бензиновый мотор, отдача которого составляет 340 л.с. В паре с силовой установкой будет трудиться 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия и полный привод.
SpeedMe 11:24
Авто
АвтоВАЗ модернизировал конвейер по сборке Lada Granta
Picsnews.net вчера в 14:53
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service 06 ноября в 16:09
Происшествия
В Саратовской области мать и четверо детей найдены погибшими
Российская газета 07:45
Политика
«Нафтогаз» не считает препятствием для контракта споры с Газпромом
Открытые споры между компанией Газпром и концерном «Нафтогаз Украины» не могут быть препятствием для заключения контракта на транзит газа в 2020 году.
REGNUM 11:50
Происшествия
Фанатов ЦСКА задержали после погромов в Будапеште
Нескольких фанатов московского ЦСКА задержали из-за беспорядков, которые прошли в Будапеште перед матчем Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем».
Lenta.ru вчера в 20:22
Кино
В сеть слили новую киноверсию «Соника»
Piter.tv вчера в 06:57
Авто
Geely представила новый кроссовер Geely Icon
Geely говорит, что Icon с самого начала разрабатывался как глобальная модель, цель которой - открыть «новую эру интеллектуальной мобильности для нового поколения пользователей, поколения, которое требует высокотехнологичных, вдохновляющих автомобилей».
SpeedMe 05 ноября в 18:04
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru 06 ноября в 11:27
Общество
Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин
В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 05:37
Общество
Минкомсвязи не поддержало идею блокировать пользователей e-mail
Минкомсвязи не поддерживает законопроект о блокировке пользователей электронной почты за распространение незаконной информации.
Российская газета 10:27
Экономика
Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Коммерсантъ 08:03
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 16:42
Экономика
Тариф на мусор в России рассчитают по-новому
Ранее в ноябре сообщалось, что уровень неоплаты вывоза мусора со стороны российских компаний достигает 65-70 процентов.
Lenta.ru 11:56
Транспорт
В первые часы на поезда в Крым продали более 1500 билетов
«Более 1,5 тыс. билетов проданы за пять часов на пассажирские поезда из материковой России на Крымский полуостров и обратно», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы компании «Гранд Сервис Экспресс».
RT на русском 11:53
Гаджеты
Назван самый красивый смартфон 2019 года в Китае
В Китае был назван смартфон этого года, который имеет самый красивый дизайн. Победителем этого конкурса оказался Meizu 16s Pro.
Газета DAILY 11:44
Общество
У правительства не получается отменить советские правовые акты
Правительство России не успевает к намеченному сроку подготовить проект об отмене советских правовых актов, некоторые из которых приняты еще в 1917 году.
Политсовет 05:38
Политика
Торгпред Украины обвинил Польшу в «экономическом геноциде»
Заместитель министра развития экономики Украины и торговый представитель страны Тарас Качка назвал позицию Польши относительно минимальных квот на автоперевозки для Украины "экономическим геноцидом".
Российская газета 00:49
Политика
В Кремле оценили три сценария развития России от Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон, предложивший три возможных сценария развития России, продемонстрировал вдумчивый, аналитический подход, который импонирует Кремлю.
REGNUM 10:44
Единоборства
Пьяный Александр Емельяненко не смог попасть домой
За три недели до поединка с Михаилом Кокляевым популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала, не сумев попасть домой в состоянии сильного алкогольного опьянения.
FightTime.ru 08:53
Кино
Нарисованный Джеймс Дин снимется в военном фильме
Нарисованный Дин сыграет в военной драме Finding Jack, рассказывающей о солдате, который вопреки приказу не захотел оставить надрессированную на несение службы собаку во Вьетнаме.
Кино-Панк 11:16
Политика
Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске
Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.
REGNUM вчера в 05:24
Общество
Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству отменить или скорректировать ряд постановлений, федеральных законов, СанПиНов и ГОСТов, регулирующих отрасль.
Известия 05:49
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала
Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
Комсомольская правда 06 ноября в 14:38
Технологии
В Китае заявили о начале разработки сети 6G
В самой Huawei категорически отвергают все обвинения в свой адрес. Китай стал не первой страной, которая начала разработки сетей 6G.
РБК вчера в 19:00
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06 ноября в 22:25