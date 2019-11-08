Футбол
ProstoProSportЕрохин вызван в сборную России вместо травмированного Черышева
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин вызван в сборную России для подготовки к матчам отбора Евро-2020 с командами Бельгии и Сан-Марино. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
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Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 14:41, Ашберн
Культура
Мать Децла прокомментировала фильм о сыне
Российская газета 14:10
Политика
В МИД рассказали о реакции Трампа на приглашение в Москву
Американский лидер Дональд Трамп был официально приглашен в Москву на празднование в честь юбилея Победы в мае 2020 года.
Южный Федеральный вчера в 06:08
Общество
Стало известно о состоянии тигра Амура после смерти козла Тимура
Юрий Смитюк / wikipedia В Приморском сафари-парке рассказали о состоянии тигра Амура после смерти его друга - козла Тимура, сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ 10:29
Футбол
«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью
Sport24.ru 13:23
Происшествия
На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину
Мужчину связали и похитили из автоцентра на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
РИА Новости 13:49
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Общество
Малышева рассказала о правилах здорового образа жизни
Врач, ведущая передачи «Жить здорово» Елена Малышева в беседе с ФАН рассказала о правилах здорового образа жизни.
RT на русском 12:41
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 13:09
Транспорт
На поезда в Крым продано 3,4 тыс. билетов
Пассажиры в первый день старта продаж железнодорожных билетов на поезда, которые проследуют по Крымскому мосту, раскупили 3,4 тыс. билетов по всей России.
ТАСС 11:56
Футбол
Федор Смолов: «Думаю, в последней травме виновата перегрузка»
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал, как проходит его восстановление после травмы.
Спорт-Экспресс 10:00
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:08
Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera вчера в 15:07
Общество
Институт русского языка назвал «пожар» словом года
«Всплеск частотности слова «пожар» обусловлен двумя событиями — пожар в Соборе Парижской Богоматери и пожары в Сибири», — заявил научный руководитель проекта «Слово года» Михаил Осадчий.
РБК 13:16
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском 11:28
Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лолиту с мужем
Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты Дмитрию Иванову, сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.
Рамблер 05:57
Общество
В Тбилиси начались протесты из-за фильма о геях
За час до начала показа радикалы пытались прорваться через полицейские кордоны, выставленные на улице Мераба Костава и проникнуть в здание кинотеатра, чтобы сорвать премьеру фильма.
РБК 14:11
Религия
В РПЦ отреагировали на признание ПЦУ Александрийской церковью
Русская православная церковь с глубокой скорбью восприняла решение патриарха Александрийского Феодора Второго признать раскольническую Православную церковь Украины и внести имя ее главы Епифания Думенко в диптих, заявил РИА Новости заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
РИА Новости 10:10
Фигурное катание
Загитова: не представляю свой путь без Тутберидзе
Фигуристка отметила, что Тутберидзе является для нее наставником в спорте и по жизни.
Газета.Ru 12:59
Политика
Депутат Рады рассказал об изъятиях транзитного газа и денег
Депутат Рады Александр Дубинский описал схему, по которой транзитный российский газ, направляемый в Словакию, выкачивается из трубы.
Вести.Ru 11:05
Общество
Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен
Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Коммерсантъ 11:32
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 10:17
Происшествия
Вор в законе Витя Пан подан в федеральный розыск
Вечерний курьер 14:31
Общество
Жильцам сносимых домов гарантируют адекватную компенсацию
В Госдуму внесен законопроект, который гарантирует собственникам квартир равноценное возмещение при сносе дома.
Российская газета 04:14
Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Наука
Ученые нашли связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями
Ученые опросили более трех тысяч человек из разных стран мира и выяснили, что уверенность в существовании демонов и злых духов больше распространена в странах, где выше вероятность инфекционных заболеваний.
Волгоградская правда 06 ноября в 00:43
Здоровье
Врач рассказал, какие болезни грозят россиянам «вишневой» зимой
Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, каких проблем со здоровьем стоит опасаться предстоящей зимой, которую синоптики назвали "вишневой" из-за аномально высоких температур.
РИА Новости 10:59
Футбол
Миранчук попал в сферу интересов «Наполи» и «Милана»
Алексей Миранчук из «Локомотива» заинтересовал два итальянских клуба, информирует Cаlciоmercato.it. Речь идет о «Наполи» и «Милане».
ProstoProSport 14:06