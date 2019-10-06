Полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко пропустит выездной матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Клуб из Ростова-на-Дону пока не прокомментировал отсутствие в заявке 32-летнего футболиста. Напомним, до двухлетней дисквалификации за употребление кокаина Ерёменко выступал за ЦСКА.

Ерёменко не попал в заявку «Ростова» на матч с ЦСКА

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