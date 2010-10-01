15 мая федеральный оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в России зарегистрировано 10 598 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В Ивановской области за сутки коронавирус выявлен еще у 101 человека.

Еще 101 коронавирусный диагноз в Ивановской области

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