Общество
Слухи и ФактыЕще 101 коронавирусный диагноз в Ивановской области
15 мая федеральный оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в России зарегистрировано 10 598 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В Ивановской области за сутки коронавирус выявлен еще у 101 человека.
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Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета вчера в 07:13
Общество
В Китае признались, что в Ухане преуменьшали масштабы вспышки коронавируса
Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань подтвердил, что в первое время местные власти Уханя скрывали реальные масштабы вспышки.
Газета.Ru 05:30
Политика
Киев выберет представителей Донбасса для переговоров
В группу представителей должны войти люди, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам и непризнанным образованиям, а также которые "не убивали" украинских военных, подчеркнул Ермак.
Газета.Ru вчера в 11:15
Общество
Голикова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о смерти людей из-за последствий коронавируса.
РБК 06:14
Политика
Еврокомиссия обвинила Россию в распространении теорий заговора
Как заявил представитель ЕК Питер Стано в интервью таблоиду Bild am Sonntag, для этой цели используются теории заговора и дезинформация о коронавирусе COVID-19.
Вести.Ru 05:25
Общество
В Варшаве полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов
По словам Радзивиновича, полиция задержала порядка 40 человек, которым грозит штраф за несоблюдение режима изоляции.
Эхо Москвы 02:03
Общество
В Тульской области число зараженных коронавирусом выросло на 97
Десять из 97 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели, находясь в Москве, остальные заразились внутри региона после контактов с инфицированными ранее, сообщает областное правительство.
РИА Новости 04:38
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о самочувствии Заворотнюк
Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирована глиобластома.
РИА Новости 05:05
Армия и оружие
Из Сербии вернулись российские военные специалисты
Москва, 16 мая 2020, 18:03 — REGNUM На подмосковный аэродром «Чкаловский» 16 мая тремя военно-транспортными самолётами Ил-76 ВКС России из Сербии были доставлены более 40 военнослужащих и четыре единицы спецтехники сводного отряда Минобороны России, оказавшего помощь дружественной стране в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 11:03
Футбол
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке» в чемпионате Германии
Футболисты дортмундской "Боруссии" со счетом 4:0 нанесли поражение "Шальке" из Гельзенкирхена в домашнем матче 26-го тура возобновившегося чемпионата Германии.
Интерфакс-Спорт вчера в 11:34
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Гаджеты
Около одного миллиарда iPhone оказались под угрозой взлома
Как сообщает Forbes ссылаясь на специалистов, уязвимость смартфонов была обнаружена давно, но Apple за все время так и не выпустила обновление для устройств, в котором уязвимость закрывается.
Astera 15 мая в 11:11
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ вчера в 04:55
Кино
Умер актер из «Американского пирога» Фред Уиллард
Актуальные Новости 00:49
Шоу-бизнес
Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова
Сообщение о разводе Эмина Агаларова с молодой женой Аленой Гавриловой шокировало поклонников звезды, ведь полтора года назад модель родила ему дочь Афину и они выглядели абсолютно счастливой семьей.
Uznayvse.ru 15 мая в 13:11
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 15 мая в 11:09
Общество
У 23 новых заболевших коронавирус протекал бессимптомно
У 7 заболевших коронавирус протекал в форме пневмонии. Пятеро переносили болезнь в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей.
Каскад вчера в 04:29
Здоровье
Более 40 врачей в Дагестане умерли от коронавируса и пневмонии
RT на русском вчера в 23:45
Космос
Спутники SpaceX могут использоваться в военных целях
Космические аппараты системы Starlink американской компании SpaceX поддерживают проект Blackjack Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны Соединённых Штатов, считают в Popular Mechanics.
News.ru вчера в 12:07
Футбол
Михайлович: Ибрагимович будет играть за «Болонью» или уедет в Швецию
Шведский футболист Златан Ибрагимович не останется в "Милане" и в следующем сезоне будет выступать либо за "Болонью", либо вернется на родину, сообщил главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович.
РИА Новости 05:49
Общество
Власти США игнорируют распространение коронавируса в домах престарелых
Власти Соединенных Штатов не придают значения лечению постояльцев домов престарелых, поскольку это "нецелесообразно".
ПолитРоссия 02:20
Общество
В России за сутки выявили 9709 новых случаев заболевания коронавирусом
За 16 мая в России было выявлено еще 9709 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Planet Today 04:11
Общество
В Крыму могут открыть гостиницы и санатории после 15 июня
Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил возможности открытия летом 2020 года отелей, санаториев и пансионатов на полуострове, цитирует его ТАСС.
Газета.Ru 05:55
Происшествия
Полиция и Росгвардия пресекли сход торговцев около рынка Фуд-сити
ТАСС 15 мая в 12:10
Политика
Почему Алиев и Пашинян подыгрывают друг другу
Пашинян считает, что состоявшиеся встречи глав МИД конфликтующих сторон, равно как его личные встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, нельзя квалифицировать как переговоры, а только как обсуждение разных подходов к урегулированию конфликта.
REGNUM 04:17
Общество
Бастрыкин поручил возбуждать уголовные дела по факту невыплат медикам
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания.
МР7.ру 15 мая в 15:54
Музыка
Участники «Евровидения-2020» дистанционно исполнили совместную песню
Участники отмененного «Евровидения-2020» в ночь с 16 на 17 мая выступили на специальном онлайн-концерте «Европа зажигает свет» (Europe Shine A Light), где дистанционно исполнили композицию Love Shine a Light каждый из своего города.
Известия вчера в 22:59
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
Общество
Пожаловавшиеся на нехватку средств защиты чеченские медики извинились
Сотрудники центральной больницы Гудермесского района Чечни извинились за жалобу на нехватку средств индивидуальной защиты в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:49