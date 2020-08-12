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Эхо Москвы
Эхо Москвы

В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Число жертв коронавируса в Москве увеличилось до 4622.В источнике
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Полит.ру

В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

Полит.ру22:30
Российская газета

В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

Российская газетавчера в 16:23
Взгляд.ру

В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

Взгляд.рувчера в 16:33
Замана

В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом

Замана18:25
ФедералПресс

11 пациентов с COVID-19 скончались в Москве за сутки

ФедералПресс18:46
ТАСС

В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 16:05
Агентство Москва

Штаб: В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 16:03

Помпео заявил о последствиях для России за возможный сговор с талибами

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва заплатит «огромную цену», если российская сторона действительно платила боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России), за убийство американских солдат в Афганистане.
Ведомости00:21
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Порошенко призвал провести повторные выборы президента Белоруссии

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал власти страны совместно с партнерами по "Люблинскому треугольнику" (Украина, Литва, Польша) назначить спецпредставителя по Белоруссии, который будет содействовать урегулированию ситуации в стране.
РИА Новостивчера в 16:13
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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«Искандеры» ударили по складу боеприпасов в ходе учений под Оренбургом

Российские военные ЦВО в ходе учений в Оренбургской области отработали уничтожение командного пункта и склада боеприпасов условного противника при помощи оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".
РЕН ТВ22:23

МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе

В Белоруссии перед Светланой Тихановской, основным соперником действующего президента республики Александра Лукашенко, поставили выбор между ее отъездом из страны и другими «неудобными» последствиями.
РБКвчера в 10:51
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