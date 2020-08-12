Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва заплатит «огромную цену», если российская сторона действительно платила боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России), за убийство американских солдат в Афганистане.
Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал власти страны совместно с партнерами по "Люблинскому треугольнику" (Украина, Литва, Польша) назначить спецпредставителя по Белоруссии, который будет содействовать урегулированию ситуации в стране.
Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
Несколько человек, заявляющих, что служили в белорусском спецназе, опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи того, как выбрасывают свою форму в мусорные баки на фоне массовых протестов в стране.
Российские военные ЦВО в ходе учений в Оренбургской области отработали уничтожение командного пункта и склада боеприпасов условного противника при помощи оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".