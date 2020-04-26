Коронавирус
РИАМОЕще 312 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Еще 349 человек вылечили от коронавирусной инфекции в столице
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 04:13
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Политика
Кабмин Украины отозвал представление Саакашвили в вице-премьеры
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Общество
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В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
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В базе МВД статус просроченных паспортов сменился на действующий
Как передает "Интерфакс", ранее Ассоциация российских банков (АРБ) просила МВД изменить статус просроченных паспортов в своей базе.
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Путин выступит с обращением на совещании по коронавирусу
Владимир Путин запланировал "большое выступление" на совещании с губернаторами и членами правительства, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Игры
Фил Спенсер уточнил возможности «DLI» в Xbox Series X
Консоль Xbox Series X настроена на внедрение ряда функций, разработанных для уменьшения динамической задержки, которая является измерением того, сколько времени требуется для перемещения части данных из определенной точки в другую в систему.
МИТ 06:20
Политика
Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам
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Газета.Ru 06:16
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Армия и оружие
Военная авиация пролетит над 12 городами России в день 75-летия Победы
Несмотря на отмену праздничных мероприятий, военная авиация Западного военного округа устроит торжественный вылет над 12 городами России 9 мая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы ЗВО.
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Утверждается, что ранее Лео работал в компании, специализирующейся на легальной продаже марихуаны, однако оставил бизнес в июне 2019 года.
Газета.Ru 05:18
Общество
Заместитель главврача нижегородской больницы №33 умер от коронавируса
Заместитель главврача Нижегородской городской больницы №33 Алексей Аристов ушел из жизни, сообщил заместитель главы региона Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.
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Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
Экономика
Набиуллина видит потенциал снижения ключевой ставки
Москва, 28 апреля 2020, 13:37 — REGNUM Глава ЦБ Эльвира Набиуллина видит потенциал для снижения ключевой ставки.
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Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России
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Министерство здравоохранения России изменило рекомендации по лечению коронавируса и расширило список возможных к назначению взрослым лекарств с 9 до 13.
Lenta.ru 07:22
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Разница в цене между сортами Brent (от цены на североморскую нефть зависит ценообразование российской Urals – "Газета.Ru") и WTI, так называемый "спред", составила $13,7 за баррель.
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В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
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Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России
Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
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Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
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Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете
Лето 2020 года станет одним из самых жарких в России. Об этом на совещании у президента сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
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