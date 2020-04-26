За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Еще 312 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

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