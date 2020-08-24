За минувшие сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом нового типа, сообщает городской оперативный штаб в своем Telegram-канале. Общее число летальных исходов в столице увеличилось до 4753, следует из данных оперштаба.

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

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Футбол «Зенит» отказался от приобретения вратаря «Краснодара» Адамова Санкт-Петербург, 24 августа 2020, 18:51 — REGNUM Руководство санкт-петербургского «Зенита» отказалось от приобретения 22-летнего вратаря «Краснодара» и молодежной сборной России Дениса Адамова, за которого ранее было готово заплатить 2 миллиона евро.

Армия и оружие Снаряды РСЗО «Торнадо» начинили космическими технологиями Тульское НПО "Сплав" представило на форуме "Армия-2020" первый управляемый снаряд для РСЗО "Торнадо-С".