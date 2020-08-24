Коронавирус
ИнтерфаксЕще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба. По последним данным, в Москве выявлены почти 258 тыс. случаев заболевания коронавирусом.
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Общество
Кипр откроет границу для прибывающих из России граждан
Кипр с 28 августа откроет границу для прибывающих из России граждан. Но туристов на острове пока не ждут.
Российская газета вчера в 21:55
Общество
Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом, передает «РИА Новости».
Известия вчера в 22:31
Общество
Роспотребнадзор проверит летучих мышей в России на коронавирусы
РБК вчера в 22:14
Политика
МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены
"Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской республики", - сообщили Смоленской площади.
Российская газета вчера в 09:27
Здоровье
Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей об отравлении Навального
Говоря о выводах врачей берлинской клиники «Шарите», где лечится Навальный, о том, что политик, как указывают исследования, был отравлен веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы, Мясников отметил, что отравление таким веществом предполагает определенную симптоматику: по его словам, это «пониженное давление, пот, бронхоспазм, обильная мокрота, понос».
РБК вчера в 22:30
Общество
Мясников призвал не делать поспешных выводов о состоянии Навального
Врач и известный телеведущий Александр Мясников прокомментировал заявление немецких врачей о состоянии блогера Алексея Навального.
Экономика сегодня вчера в 18:35
Общество
Врачам омской больницы поступали угрозы в связи с лечением Навального
РИА ОмскПресс вчера в 04:20
Музыка
Группа «Океан Эльзы» обвинила Зеленского в нарушении авторских прав
Группа Вакарчука «Океан Эльзы» обвинила президента Украины Зеленского в нарушении авторских прав из-за использования их песни «Там, де нас нема» в праздничном попурри ко «дню независимости» Украины, прозвучавшем во время торжественных мероприятий на Софийской площади.
ИА Новороссия вчера в 10:18
Происшествия
В Хабаровске эвакуировали детсады из-за угрозы минирования
Российская газета вчера в 21:45
Происшествия
«Умершая» жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
Жительница американского Детройта, которую признали мертвой, открыла глаза в похоронном бюро, сообщает местный телеканал WXYZ-TV.
РИА Новости вчера в 17:42
Футбол
СМИ сообщили о переходе футболиста «Лиона» в «Спартак»
Защитник французского "Лиона" голландец Кенни Тете перейдет в московский "Спартак", сообщил портал Lyon Sports Actu.
РИА Новости вчера в 16:29
Экономика
Индия захотела больше российского угля
Индия захотела увеличить экспорт из России коксующихся углей, антрацитов и пылеугольного топлива в несколько раз, до 40 миллионов тонн в год.
Lenta.ru вчера в 07:51
Армия и оружие
Белорусское СМИ опубликовало видео инцидента на границе с Литвой
Белорусский портал "Военно-политическое обозрение" опубликовал видеозапись, на которой запечатлен перехват объекта, запущенного, вероятно, с территории Литвы.
РИА Новости вчера в 21:20
Армия и оружие
Спутник компании Planet запечатлел на фото российскую базу в Арктике
Как следует из публикации, объект будет работать круглый год, а удлинение взлетно-посадочной полосы позволит принимать на аэродром военной базы «Арктический трилистник» любой самолет, находящийся на вооружение российской армии, в том числе тактические боевые самолеты, такие как истребитель-перехватчик МиГ-31.
Военное дело 22 августа в 06:50
Общество
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
Счетная палата обнаружила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые приводили к тому, что граждане недополучали пенсии.
Известия вчера в 22:08
Происшествия
В Крыму вожатого детского лагеря заподозрили в изнасиловании девочек
Известия вчера в 23:44
Кино
Джон Карпентер займется новым «Нечто»
72-летний американский режиссер, сценарист, продюсер и музыкант Джон Карпентер не исключил, что может принять участие в разработке нового "Нечто".
Российская газета вчера в 07:45
Футбол
Кокорин дебютирует за «Спартак» не раньше конца сентября
Metaratings вчера в 15:23
Политика
Кравчук назвал виновных в развязывании войны в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью заявил, что правительство страны, которое руководило государством в 2014 году, должно понести ответственность за потерю Крыма и развязывание войны в Донбассе.
ФАН вчера в 17:38
Происшествия
В Висконсине ранивших афроамериканца полицейских отстранили от службы
РИА Новости вчера в 15:09
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло пяти тысяч
Улан-Удэ, 25 августа 2020, 05:36 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 5001, 2825 из которых зарегистрированы в столице Улан-Удэ.
REGNUM вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Солистка Little Big снялась для обложки журнала Maxim
Софья Таюрская, солистка группы Little Big, снялась для сентябрьского номера мужского журнала Maxim.
Телеканал 360° вчера в 06:27
Политика
В Курган едет секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак
В Кургане планируется визит секретаря генерального совета партии Единая Россия Андрея Турчака.
Znak.com вчера в 06:53
Экономика
В Башкирии снизился индекс промышленного производства
Уфа, 24 августа 2020, 09:56 — REGNUM В Башкирии индекс промышленного производства по итогам семи месяцев снизился на один процент и составил 97,8%. Об этом 24 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.
REGNUM вчера в 02:56
Политика
Лукашенко уволил поддержавшего протест посла в Словакии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил посла Белоруссии в Словакии Игоря Лещеню, передает госагентство БелТА.
Коммерсантъ вчера в 11:40
Авто
АвтоВАЗ выведет на рынок самую дорогую Lada Largus Cross 1 сентября
Новая версия LADA Largus Cross, названная «АвтоВАЗом» звучным словом Quest, поступит в продажу 1 сентября.
Автоновости дня вчера в 14:44
Происшествия
Под Воронежем завели дело о гибели пяти человек в выгребной яме
Воронежское управление СК РФ возбудило уголовное дело о гибели трех взрослых и двоих детей в поселке совхоза "Воронежский".
Российская газета вчера в 06:39
Авто
Дебютировал компактный кроссовер Toyota дешевле Hyundai Creta
Компания Toyota представила новый небольшой паркетник Urban Cruiser, ценник на который окажется ниже, чем на Hyundai Creta.
Новые автомобили вчера в 22:43
Наука
Биологам удалось вырастить новую печень в лимфатических узлах свиней
В Японии ученые успешно применили стволовые клетки для лечения почек.
Уфимские Заметки вчера в 12:21
Армия и оружие
Купленная Ираном российская РЛС «Резонанс-НЭ» обнаружила F-35
Поставленная Ирану радиолокационная станция (РЛС) «Резонанс-НЭ», предназначенная для обнаружения летательных аппаратов, изготовленных по технологии стелс, и гиперзвуковых целей, обнаруживала и устойчиво сопровождала американские истребители F-35, летавшие в январе близ границ республики.
Известия вчера в 09:57