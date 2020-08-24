Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЕще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба. По последним данным, в Москве выявлены почти 258 тыс. случаев заболевания коронавирусом.
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В Москве за сутки скончались ещё 12 пациентов с коронавирусом

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Телеканал 360°22 августа в 16:34

Штаб: В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 16:02
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Гол и пас Радулова помогли «Далласу» снова обыграть «Колорадо»

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Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым.
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Упражнения для снижения риска инсульта и рака перечислил эндокринолог

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Times: британская армия может полностью отказаться от танков

Министерство обороны Великобритании рассматривает возможность полного отказа от танков в рамках амбициозной программы по модернизации вооруженных сил.
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Общество

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В России вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, в соответствии с которыми страховщики могут индивидуализировать цены на полисы в зависимости от личностных качеств водителей.
RT на русском 23 августа в 19:34
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Политика

ЕС потребовал от России открытого расследования по делу Навального

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Происшествия

Убийцу девятилетней школьницы в Саратове осудили на пожизненный срок

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Напомним, что у актрисы и юмориста есть дочь.О личной жизни в своём блоге Кристина рассказывать не любит, зато девушка в полной мере демонстрирует счастливую после развода жизнь.
Вестник вчера в 12:25
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Версия врачей ФРГ по диагнозу Навального не нашла подтверждения

Несколько часов назад врачи зарубежной клиники заявили, что Навальный отравился токсином из группы ингибиторов холинэстеразы.
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Шоу-бизнес

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На снимках с отдыха, опубликованных в Instagram-аккаунте знаменитости, Кудрявцева шикарно выглядит в облегающем купальнике после недавней операции по удалению грудных имплантов.
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Интернет

Роскачество: в WhatsApp выявлена новая схема мошенничества

Об опасности в мессенджере предупреждает заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский, который пообщался с корреспондентами агентства «Прайм».
Astera вчера в 14:56
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Общество

В Гидрометцентре предсказали аномально теплый конец лета в России

24 августа Вильфанд рассказал, что сентябрь на европейской части России будет теплым и не дождливым.
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Общество

СМИ: выгнанная со свадьбы невеста российского борца сбежала

Отмечается, что девушку после сорвавшейся свадьбы не приняла "даже ее собственная семья", поэтому ей пришлось сбежать в Москву.
РИА Новости вчера в 10:42
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Общество

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата обнаружила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые приводили к тому, что граждане недополучали пенсии.
Известия вчера в 22:08
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Общество

В России предложили ввести ежегодную выплату на сбор детей в школу

По оценкам авторов инициативы, родители потратят на каждого первоклассника около 20000 рублей.
Известия Мордовии вчера в 03:39
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Общество

Росстат зафиксировал рост числа разводов после самоизоляции

В России зафиксирован рост числа разводов после снятия режима самоизоляции, следует из данных Росстата, внимание на которые обратили «Известия».
РБК 01:19
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Кино

Вышел трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера

На YouTube-канале HBO MAX появился полноценный трейлер режиссерской версии фильма "Лига справедливости", снятого Заком Снайдером.
Газета.Ru 22 августа в 21:48
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Общество

Мясников призвал не делать поспешных выводов о состоянии Навального

Врач и известный телеведущий Александр Мясников прокомментировал заявление немецких врачей о состоянии блогера Алексея Навального.
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Происшествия

«Умершая» жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро

Жительница американского Детройта, которую признали мертвой, открыла глаза в похоронном бюро, сообщает местный телеканал WXYZ-TV.
РИА Новости вчера в 17:42
Политика

Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму

Шесть государств — партнеров Европейского союза присоединились к решению Совета ЕС о продлении на год санкций в отношении России по Крыму.
Известия вчера в 22:07
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Минск договорился с Москвой о поставках систем ПВО

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Общество

Уволенный Пашаев снова стал адвокатом Ефремова

Скандально известный адвокат Эльман Пашаев вновь стал защитником актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП в нетрезвом состоянии.
Ruposters.ru вчера в 09:21
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Технологии

Россияне могут звонить по телефону без сигнала сотовой связи

Эксперты рассказали, как россияне могут звонить по телефону, когда сигнала сотовой связи нет.
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Происшествия

В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами

Ливанские военные совместно с французскими коллегами нашли в порту Бейрута 79 контейнеров с химическим ядовитым веществом, сообщается в отчете пресс-службы армии Ливана.
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Общество

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Глава Тувы Шолбан Кара-Оол, у которого в мае был обнаружен коронавирус, сообщил, что повторно заразился инфекцией.
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Ольга Бузова заявила, что в ней течет «голубая кровь»

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что в ее жилах течет "голубая кровь".
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Общество

Шнуров захотел перечислить деньги в ФБК после отравления Навального

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В прошлом Солнечная система могла иметь две звезды

Две звезды могли находится друг от друга на расстоянии 1 500 астрономических единиц, передает портал N+1.
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Экономика

Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов ("Мостотрест") впервые за шесть лет заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного во вторник на сайте издания.
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Экс-сотрудник СК Белоруссии задержан в Пскове

В Пскове задержан экс-сотрудник Следственного комитета Белоруссии Андрей Остапович, который уволился на фоне протестных акций в стране.
ФАН 22 августа в 14:33
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