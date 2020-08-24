Коронавирус
ИнтерфаксЕще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба. По последним данным, в Москве выявлены почти 258 тыс. случаев заболевания коронавирусом.
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Хоккей
Гол и пас Радулова помогли «Далласу» снова обыграть «Колорадо»
"Даллас" повел в серии до четырех побед со счетом 2:0. Третий матч состоится 26 августа.
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Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым.
Lenta.ru вчера в 19:39
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Упражнения для снижения риска инсульта и рака перечислил эндокринолог
Live24 вчера в 07:26
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Times: британская армия может полностью отказаться от танков
Министерство обороны Великобритании рассматривает возможность полного отказа от танков в рамках амбициозной программы по модернизации вооруженных сил.
ТАСС вчера в 18:40
Общество
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
В России вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, в соответствии с которыми страховщики могут индивидуализировать цены на полисы в зависимости от личностных качеств водителей.
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ЕС потребовал от России открытого расследования по делу Навального
Российский народ, как и международное сообщество, требует установить факты, стоящие за отравлением господина Навального.
РБК вчера в 15:59
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Убийцу девятилетней школьницы в Саратове осудили на пожизненный срок
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Напомним, что у актрисы и юмориста есть дочь.О личной жизни в своём блоге Кристина рассказывать не любит, зато девушка в полной мере демонстрирует счастливую после развода жизнь.
Вестник вчера в 12:25
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Версия врачей ФРГ по диагнозу Навального не нашла подтверждения
Несколько часов назад врачи зарубежной клиники заявили, что Навальный отравился токсином из группы ингибиторов холинэстеразы.
Городовой вчера в 14:10
Шоу-бизнес
Кудрявцева показала поклонникам фигуру после удаления имплантов
На снимках с отдыха, опубликованных в Instagram-аккаунте знаменитости, Кудрявцева шикарно выглядит в облегающем купальнике после недавней операции по удалению грудных имплантов.
CT news вчера в 06:16
Интернет
Роскачество: в WhatsApp выявлена новая схема мошенничества
Об опасности в мессенджере предупреждает заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский, который пообщался с корреспондентами агентства «Прайм».
Astera вчера в 14:56
Общество
В Гидрометцентре предсказали аномально теплый конец лета в России
24 августа Вильфанд рассказал, что сентябрь на европейской части России будет теплым и не дождливым.
Известия вчера в 23:23
Общество
СМИ: выгнанная со свадьбы невеста российского борца сбежала
Отмечается, что девушку после сорвавшейся свадьбы не приняла "даже ее собственная семья", поэтому ей пришлось сбежать в Москву.
РИА Новости вчера в 10:42
Общество
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
Счетная палата обнаружила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые приводили к тому, что граждане недополучали пенсии.
Известия вчера в 22:08
Общество
В России предложили ввести ежегодную выплату на сбор детей в школу
По оценкам авторов инициативы, родители потратят на каждого первоклассника около 20000 рублей.
Известия Мордовии вчера в 03:39
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Росстат зафиксировал рост числа разводов после самоизоляции
В России зафиксирован рост числа разводов после снятия режима самоизоляции, следует из данных Росстата, внимание на которые обратили «Известия».
РБК 01:19
Кино
Вышел трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера
На YouTube-канале HBO MAX появился полноценный трейлер режиссерской версии фильма "Лига справедливости", снятого Заком Снайдером.
Газета.Ru 22 августа в 21:48
Общество
Мясников призвал не делать поспешных выводов о состоянии Навального
Врач и известный телеведущий Александр Мясников прокомментировал заявление немецких врачей о состоянии блогера Алексея Навального.
Экономика сегодня вчера в 18:35
Происшествия
«Умершая» жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
Жительница американского Детройта, которую признали мертвой, открыла глаза в похоронном бюро, сообщает местный телеканал WXYZ-TV.
РИА Новости вчера в 17:42
Политика
Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму
Шесть государств — партнеров Европейского союза присоединились к решению Совета ЕС о продлении на год санкций в отношении России по Крыму.
Известия вчера в 22:07
Армия и оружие
Минск договорился с Москвой о поставках систем ПВО
RT на русском вчера в 10:50
Общество
Уволенный Пашаев снова стал адвокатом Ефремова
Скандально известный адвокат Эльман Пашаев вновь стал защитником актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП в нетрезвом состоянии.
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Технологии
Россияне могут звонить по телефону без сигнала сотовой связи
Эксперты рассказали, как россияне могут звонить по телефону, когда сигнала сотовой связи нет.
Уфимские Заметки 01:06
Происшествия
В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами
Ливанские военные совместно с французскими коллегами нашли в порту Бейрута 79 контейнеров с химическим ядовитым веществом, сообщается в отчете пресс-службы армии Ливана.
РИА Новости вчера в 18:16
Общество
Глава Тувы сообщил о повторном заражении коронавирусом
Глава Тувы Шолбан Кара-Оол, у которого в мае был обнаружен коронавирус, сообщил, что повторно заразился инфекцией.
Известия вчера в 17:29
Культура
Ольга Бузова заявила, что в ней течет «голубая кровь»
Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что в ее жилах течет "голубая кровь".
Piter.tv 01:20
Общество
Шнуров захотел перечислить деньги в ФБК после отравления Навального
Стихотворение Шнуров завершил тем, что после отравления Навального, рука невольно тянется «перечислить деньги в ФБК».
Gazeta.SPb 00:42
Космос
В прошлом Солнечная система могла иметь две звезды
Две звезды могли находится друг от друга на расстоянии 1 500 астрономических единиц, передает портал N+1.
Реальное время вчера в 19:37
Экономика
Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes
Семья Ротенбергов ("Мостотрест") впервые за шесть лет заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного во вторник на сайте издания.
ТАСС 01:08
Происшествия
Экс-сотрудник СК Белоруссии задержан в Пскове
В Пскове задержан экс-сотрудник Следственного комитета Белоруссии Андрей Остапович, который уволился на фоне протестных акций в стране.
ФАН 22 августа в 14:33