За минувшие сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом нового типа, сообщает городской оперативный штаб в своем Telegram-канале. Общее число летальных исходов в столице увеличилось до 4753, следует из данных оперштаба.

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

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