Коронавирус
Газета.RuЕще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
За минувшие сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом нового типа, сообщает городской оперативный штаб в своем Telegram-канале. Общее число летальных исходов в столице увеличилось до 4753, следует из данных оперштаба.
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Финансы
Банки России к августу исчерпали запас валютной ликвидности
Запас валютной ликвидности в российских банках в июле полностью истощился, считают аналитики из Райффайзенбанка.
РИА Новости 15:13
Технологии
Исследователь NASA арестован в США по обвинению в связях с Китаем
В США, по обвинению в связях с Китаем, арестован специалист, занимавшийся исследованиями для NASA.Как сообщает Ufanotes.ru, в США арестован сотрудник Техасского университета A&M, занимавшийся исследованиями для NASA.
Уфимские Заметки 15:05
Экономика
Почти 40 кредитных организаций могут лишиться лицензий в течение года
Почти 40 кредитных организаций могут лишиться лицензии в течение следующих четырех кварталов.
Газета.Ru 01:17
Здоровье
Медэксперт прокомментировал заявление немецкой клиники по Навальному
Ранее в берлинской клинике "Шарите", где находится глава Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*), заявили, что Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
РИА Новости 13:36
Авто
Владелец Maybach 62S в России отсудил у Mercedes-Benz 742 334 евро
Арбитражный суд столицы обязал российское представительство - компанию "Мерседес-Бенц Рус" - выплатить истцу почти 750 тыс. евро и компенсировать ему все судебные издержки на сумму более 200 тыс. рублей.
SpeedMe 03:23
Общество
Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии
Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко вызваны на допрос в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетелей в рамках уголовного дела по обвинению Координационного совета оппозиции в попытке захвата государственной власти и создании угрозы национальной безопасности страны.
Газета.Ru 13:10
Происшествия
Торговые центры и детсад в Петропавловске-Камчатском эвакуированы после сообщений о минировании
«Сообщения о взрывных устройствах, якобы, заложенных в зданиях торговых центров и детсада в Петропавловске-Камчатском поступили по телефону в дежурную часть полиции сегодня утром», - сказали в УМВД.
Камчатка-Информ 19:27
Происшествия
В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда
Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия вчера в 18:00
Политика
Тихановская встретилась в Вильнюсе с замглавы Госдепа США
Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская встретилась в Вильнюсе с замгоссекретаря США Стивеном Биганом.
Daily Storm 09:12
Общество
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости 17:54
Общество
Россиян обяжут маркировать домашних животных с 2021 года
Речь идет о поправках в законодательство, которыми в России вводится обязательный учет и маркировка домашних животных.
Известия вчера в 19:01
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала фанатам памятник себе в Македонии
Блогер и телеведущая Настя Ивлеева со своей подругой Юлией Коваль на этой неделе приступили к съемкам нового сезона шоу «Орёл и решка».
OvideO.ru вчера в 13:03
Здоровье
Власти Рима закрывают площади города от гуляний при эпидемии
Рим, 24 августа 2020, 14:26 — REGNUM Администрация Рима начала закрывать некоторые городские площади, где по вечерам вопреки действующим санитарным правилам регулярно происходят «гуляния», заявила в понедельник, 24 августа, мэр города Вирджиния Раджи.
REGNUM 07:26
Происшествия
В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами
Ливанские военные специалисты совместно с французскими коллегами нашли в порту Бейрута 79 контейнеров химического ядовитого вещества, сообщается в отчете пресс-службы армии Ливана.
РИА Новости 18:16
Общество
Мясников оценил предварительный диагноз Навального
Известный российский телеведущий и врач Александр Мясников прокомментировал заявление немецких врачей о состоянии блогера Алексея Навального.
ФАН 16:35
Экономика
Более половины российских семей взяли кредит в 2020 году
За последний год 72% российских семей взяли как минимум один кредит. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на аналитический центр НАФИ.
Газета.Ru 19:08
Общество
Суд отложил заседание по делу Ефремова до 31 августа
Пресненский суд Москвы отложил заседание по делу актера Михаила Ефремова на 31 августа.
Ведомости 04:28
Политика
Кравчук назвал условие для возобновления подачи воды в Крым
Украина может возобновить подачу воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы.
Газета.Ru 16:42
Политика
WSJ: Цукерберг предупреждал Трампа об опасности TikTok в 2019 году
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг в 2019 году предупреждал американские власти об опасности, исходящей от китайских технологических компаний и приложения TikTok.
Газета.Ru 17:21
Армия и оружие
«Уже перебрасывают штабы»: что армия США готовит на востоке Европы
Госсекретарь Майк Помпео и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписали договор, по которому Пентагон обязуется перебросить в страну дополнительно тысячу солдат, а также перебазирует сюда командование Пятого корпуса Сухопутных войск.
РИА Новости 01:00
Общество
В Минске прошли задержания у Дома правительства после акции протеста
Аргументы и Факты 16:12
Политика
Лихтенштейн потребовал от Чехии вернуть конфискованные земли
По итогам Второй мировой войны на основе чехословацких декретов Бенеша у Лихтенштейна были конфискованы около 2 тыс. квадратных километров территорий.
Говорит Москва 22 августа в 09:23
Политика
Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко
Представителями координационного совета белорусской оппозиции было предъявлено требование провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну Лукашенко.
CT news 08:12
Экономика
«Единая Россия» предложила возложить на «Газпром» траты на газификацию
"Газпром" может получить льготы по НДПИ для компенсации расходов компании по подключению граждан к газу в ходе газификации, считает секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Интерфакс 03:59
Общество
СМИ: выгнанная со свадьбы невеста российского борца сбежала
Отмечается, что девушку после сорвавшейся свадьбы не приняла "даже ее собственная семья", поэтому ей пришлось сбежать в Москву.
РИА Новости 10:42
Происшествия
Военнослужащего на Сахалине осудили за мошенничество
Военнослужащего одной из воинских частей Южно-Сахалинского гарнизона осудили за мошенничество при получении выплат.
АСТВ 18:32