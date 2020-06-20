Коронавирус
Газета.RuВ Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом, что увеличивает общее число жертв до 3669, пишет РИА "Новости" со ссылкой на столичный оперштаб.
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Общество
В Москве завершился 15-минутный салют
Салют в честь 75-летия Победы завершился в Москве.
Газета.Ru 16:19
Игры
Project CARS 3 выйдет 28 августа
В официальном твиттере Bandai Namco появилась точная дата выхода гоночного симулятора Project CARS 3. По данным компании, новинка выйдет в свет уже 28 августа на PlayStation 4, Xbox One и PC.
The GEEK 12:42
Культура
Елена Степаненко прокомментировала новость о закрытии её телешоу
Paparazzi.ru вчера в 07:34
Культура
На Мамаевом Кургане начался концерт Победы
Специально для Концерта Победы на Мамаевом Кургане смонтировали огромные декорации, современное световое и звуковое оборудование.
НовостиВолгограда.ру 14:00
Религия
Новосибирского священника наказали за критику храма Минобороны
Недовольство церковного руководства вызвал священника в фейсбуке, где тот назвал храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» − «языческим капищем».
Московский Комсомолец Новосибирск 11:08
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Политика
В Нидерландах суд расследует причастность ВСУ к крушению MH17
Власти Нидерландов будут выяснять основные причины, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство для полетов через свою территорию гражданских лайнеров в зоне конфликта на востоке Украины.
Evo-rus.com 12:15
Общество
Стало известно содержимое котомок, подаренных гостям Парада Победы
Состав подаренных гостям парада Победы котомок рассекретили журналисты «МК».
Live24 07:41
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Автоконцерн Audi прекращает сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак из-за расистских высказываний, передает газета Süddeutsche Zeitung сообщение агентства DPA.
Ведомости 14:07
Финансы
На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
Общество
Кустурица посетил Главный храм Вооруженных сил в Москве
Сербский режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных сил России и музейный комплекс "Дорога памяти", пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Газета.Ru 10:43
Кино
Вышел трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна»
Inc-news.ru 09:30
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
В матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" оказался сильнее лондонского "Кристал Пэлас".
Газета.Ru 17:19
Гаджеты
Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate
NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру 13:30
Общество
Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы
Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
Инфорос 08:10
Армия и оружие
США перебазируют в Польшу две тысячи военных
США перебазируют в Польшу не одну, а две тысячи военнослужащих, сообщает издание Gazeta Prawna.
РИА Новости вчера в 02:06
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Политика
Тачи отказался от визита в Вашингтон
Косовский лидер Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон после того, как спецпрокуратура заподозрила его и спикера парламента непризнанной республики Кадри Весели в военных преступлениях.
Вести.Ru 14:45
Финансы
Россияне снова стали пополнять валютные вклады
В мае россияне снова начали пополнять валютные вклады в банках, внеся на депозиты в общей сложности почти 721 миллион долларов.
РИА Новости 03:47
Экономика
Ъ: обещанные Путиным льготы для IT могут компенсировать отменой нулевого НДС на продажу софта
Обещанное снижение российским президентом Владимиром Путиным налога на прибыль и страховых взносов для IT-компаний могут компенсировать отменой нулевого НДС на продажу софта.
Znak.com 15:49
Общество
В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском 10:05
Спорт
Матыцин отреагировал на открытое письмо легкоатлетов Путину
ProstoProSport 04:34
Культура
Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
Курск сегодня вчера в 14:30
Экономика
«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
В 2013 году компании создали совместное предприятие (СП) "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция.
РБК вчера в 16:37
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Армия и оружие
Путин присвоил звание генерала армии командующему ЮВО
Аргументы и Факты вчера в 18:56