Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом, что увеличивает общее число жертв до 3669, пишет РИА "Новости" со ссылкой на столичный оперштаб.
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В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

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В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом — оперштаб

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В Москве за сутки скончались 12 пациентов с COVID-19

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Вести.Ruвчера в 17:28

Еще 12 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

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Недовольство церковного руководства вызвал священника в фейсбуке, где тот назвал храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» − «языческим капищем».
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Сербский режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных сил России и музейный комплекс "Дорога памяти", пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
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В матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" оказался сильнее лондонского "Кристал Пэлас".
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