Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЕще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве за сутки скончались 12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал собеседник агентства.
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В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Российская газета00:43

Еще 12 пациентов с коронавирусом умерло в Москве

РИАМО00:16

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

РИА Новостивчера в 17:00

12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Телеканал 360°вчера в 17:16

Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Москве

Вечерняя Москвавчера в 17:07

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 17:01

В Москве скончались ещё 12 пациентов с коронавирусом

RT на русскомвчера в 17:03
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Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Газета.Ru вчера в 04:58
12
Общество

Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса

Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru вчера в 12:19
105
Общество

РБК: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности

Каждый пятый ребенок в России (22,9%) оказался за чертой бедности согласно данным 2018 года, опубликованным в бюллетене Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности".
ТАСС вчера в 21:32
51
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

ПФР произведет единовременную выплату денежного пособия в размере десяти тысяч рублей семьям с детьми.
iReactor 00:35
17
Общество

Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
341
Футбол

Роналду хотел перейти в «ПСЖ» после матча с «Локомотивом»

По информации издания, португалец был недоволен игрой итальянской команды в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива" (2:1). После игры он заявил руководству "Ювентуса" о желании перейти в "ПСЖ".
Газета.Ru 02:37
Экономика

Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость

Коммерсантъ вчера в 18:13
6
Происшествия

В Удмуртии 11-летний мальчик погиб под спиленным деревом

Как считает следствие, 68-летний дед, не проверив, где находится внук, начал бензопилой пилить дерево, и ствол упал на ребенка.
Интерфакс 01:56
1
Общество

Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну

Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК 02:48
5
Космос

Перенесенный запуск с Куру ракеты Ariane 5 назначен на 14 августа

Корпорация Arianespace приняла решение осуществить дважды перенесенный запуск с космодрома Куру ракеты Ariane 5 с тремя спутниками на борту 14 августа.
ТАСС вчера в 21:47
Шоу-бизнес

Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
23
Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
Ведомости 02:15
294
Кино

В Московском кинотеатре презентовали комедию «Хэппи-энд»

Премьера комедии «Хэппи-энд» состоялась в кинотеатре «Иллюзион», 1 августа сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 01 августа в 16:07
1
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Горбачева показала нового возлюбленного

Актриса Ирина Горбачева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, где она держится за руки с бывшим солистом группы Quest Pistols Антоном Савлеповым.
Lenta.ru 01:59
1
Происшествия

Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест

Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК вчера в 18:16
188
Происшествия

Украинскую топ-модель избили в Турции

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagram, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
202
Единоборства

Нурмагомедов пообещал «утопить» Гэтжи в октагоне

РИА Новости 02:35
1
Шоу-бизнес

Сотрудница роддома увольняется из-за скандала со звездой «Дома-2»

Звезды телестройки Саша Черно и Иосиф Оганесян стали родителями 30 июля.
Пятый канал вчера в 15:28
26
Общество

В Саратовской области 6 выпускников получили 200 баллов на ЕГЭ

Четвертая Власть вчера в 09:47
37
Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
978
Политика

Военкор Пегов сообщил о начале 25-дневной мобилизации в Беларуси

В Беларуси объявили 25-дневную мобилизацию. Об этом во вторник, 4 августа, заявил военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале.
SM News 02:20
Общество

Треть утечек данных людей с коронавирусом пришлась на Россию

В количественном соотношении ситуация выглядит лучше: всего в мире пострадали 3,43 млн человек, а в России — только 35,5 тыс. По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрея Арсентьева, большинство случаев — это утечки данных отдельных лиц или списков из нескольких десятков или сотен человек.
Коммерсантъ вчера в 21:06
2
Общество

Названы российские регионы с повышенными дозами облучения радоном

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз, повышенные средние дозы облучения населения природными источниками радона характерны для Тувы, Ставропольского и Забайкальского краёв, Еврейской автономной области и Иркутской области.
RT на русском 02:44
17
Футбол

«Матч ТВ» покажет игры «Спартака» и «Зенита»

«Матч ТВ» покажет два матча 1-го тура РПЛ-2020/21.
Спорт день за днем вчера в 05:39
1
Общество

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
156
Общество

Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

Являвшийся первым после диктатора Франсиско Франко королем Испании на протяжении 40 лет, Хуан Карлос I уверяет: из королевства он решил уехать добровольно.
Эхо Москвы 01:05
54
Общество

«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»

"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
2,2K
Общество

В центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на детях

Национальный исследовательский центр имени Гамалеи планирует начать исследования вакцины от COVID-19 на детях в январе-феврале следующего года, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
РИА Новости 02:04
603
Шоу-бизнес

Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком

Мужа певицы Полины Гагариной заметили в компании женщины с ребенком на прогулке в Ботаническом саду на ВДНХ.
ФАН вчера в 09:31
4
Общество

Кинологи рассказали, чем нельзя кормить собак

В Российской кинологической федерации (РКФ) рассказали, какие продукты опасны для собак, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:25
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