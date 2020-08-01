Коронавирус
ИнтерфаксЕще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве за сутки скончались 12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал собеседник агентства.
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Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Газета.Ru вчера в 04:58
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru вчера в 12:19
Общество
РБК: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности
Каждый пятый ребенок в России (22,9%) оказался за чертой бедности согласно данным 2018 года, опубликованным в бюллетене Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности".
ТАСС вчера в 21:32
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
ПФР произведет единовременную выплату денежного пособия в размере десяти тысяч рублей семьям с детьми.
iReactor 00:35
Общество
Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
Футбол
Роналду хотел перейти в «ПСЖ» после матча с «Локомотивом»
По информации издания, португалец был недоволен игрой итальянской команды в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива" (2:1). После игры он заявил руководству "Ювентуса" о желании перейти в "ПСЖ".
Газета.Ru 02:37
Экономика
Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость
Коммерсантъ вчера в 18:13
Происшествия
В Удмуртии 11-летний мальчик погиб под спиленным деревом
Как считает следствие, 68-летний дед, не проверив, где находится внук, начал бензопилой пилить дерево, и ствол упал на ребенка.
Интерфакс 01:56
Общество
Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну
Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК 02:48
Космос
Перенесенный запуск с Куру ракеты Ariane 5 назначен на 14 августа
Корпорация Arianespace приняла решение осуществить дважды перенесенный запуск с космодрома Куру ракеты Ariane 5 с тремя спутниками на борту 14 августа.
ТАСС вчера в 21:47
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
Общество
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
Ведомости 02:15
Кино
В Московском кинотеатре презентовали комедию «Хэппи-энд»
Премьера комедии «Хэппи-энд» состоялась в кинотеатре «Иллюзион», 1 августа сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 01 августа в 16:07
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Горбачева показала нового возлюбленного
Актриса Ирина Горбачева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, где она держится за руки с бывшим солистом группы Quest Pistols Антоном Савлеповым.
Lenta.ru 01:59
Происшествия
Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест
Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК вчера в 18:16
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagram, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
Единоборства
Нурмагомедов пообещал «утопить» Гэтжи в октагоне
РИА Новости 02:35
Шоу-бизнес
Сотрудница роддома увольняется из-за скандала со звездой «Дома-2»
Звезды телестройки Саша Черно и Иосиф Оганесян стали родителями 30 июля.
Пятый канал вчера в 15:28
Общество
В Саратовской области 6 выпускников получили 200 баллов на ЕГЭ
Четвертая Власть вчера в 09:47
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
Политика
Военкор Пегов сообщил о начале 25-дневной мобилизации в Беларуси
В Беларуси объявили 25-дневную мобилизацию. Об этом во вторник, 4 августа, заявил военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале.
SM News 02:20
Общество
Треть утечек данных людей с коронавирусом пришлась на Россию
В количественном соотношении ситуация выглядит лучше: всего в мире пострадали 3,43 млн человек, а в России — только 35,5 тыс. По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрея Арсентьева, большинство случаев — это утечки данных отдельных лиц или списков из нескольких десятков или сотен человек.
Коммерсантъ вчера в 21:06
Общество
Названы российские регионы с повышенными дозами облучения радоном
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз, повышенные средние дозы облучения населения природными источниками радона характерны для Тувы, Ставропольского и Забайкальского краёв, Еврейской автономной области и Иркутской области.
RT на русском 02:44
Футбол
«Матч ТВ» покажет игры «Спартака» и «Зенита»
«Матч ТВ» покажет два матча 1-го тура РПЛ-2020/21.
Спорт день за днем вчера в 05:39
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Общество
Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Являвшийся первым после диктатора Франсиско Франко королем Испании на протяжении 40 лет, Хуан Карлос I уверяет: из королевства он решил уехать добровольно.
Эхо Москвы 01:05
Общество
«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»
"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
Общество
В центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на детях
Национальный исследовательский центр имени Гамалеи планирует начать исследования вакцины от COVID-19 на детях в январе-феврале следующего года, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
РИА Новости 02:04
Шоу-бизнес
Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком
Мужа певицы Полины Гагариной заметили в компании женщины с ребенком на прогулке в Ботаническом саду на ВДНХ.
ФАН вчера в 09:31
Общество
Кинологи рассказали, чем нельзя кормить собак
В Российской кинологической федерации (РКФ) рассказали, какие продукты опасны для собак, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:25