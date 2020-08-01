Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЕще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве за сутки скончались 12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал собеседник агентства.
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В Москве скончались ещё 12 пациентов с коронавирусом

RT на русском17:03

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

ТАСС17:01

12 человек умерли в Москве за сутки от COVID-19

ФедералПресс01 августа в 22:37

В Москве умерло еще 13 пациентов с коронавирусом

РИАМО00:19

В Москве из-за коронавируса скончались 13 человек

Gazeta.SPbвчера в 18:30

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

НТВ17:14

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Эхо Москвы01 августа в 18:05
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Гаджеты

Смартфон Mate 40 Pro от Huawei получит «экран-водопад»

Дни24 02:50
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Кино

Сериал «Чернобыль» от HBO получил премию BAFTA как лучший мини-сериал

Evo-rus.com 01 августа в 10:20
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Политика

Около границы с Россией прошла колонна белорусской военной техники

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Политика

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