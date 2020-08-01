Коронавирус
ИнтерфаксЕще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве за сутки скончались 12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал собеседник агентства.
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Кино
Сериал «Чернобыль» от HBO получил премию BAFTA как лучший мини-сериал
Evo-rus.com 01 августа в 10:20
Политика
Около границы с Россией прошла колонна белорусской военной техники
Не исключается, что возможное появление колонны белорусской военной техники связано с недавним инцидентом с задержанием 33 россиян.
RuNews24.ru 01:36
Гаджеты
Google представила новый «бюджетный» смартфон Pixel 4a
ИА Красная Весна 15:59
Экономика
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru 11:07
Кино
Кадры из продолжения «Аватара» показал Джеймс Кэмерон
Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе три готовых кадра из второй части «Аватара».
Соловей.Инфо 05:01
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru 20:21
Здоровье
Названы признаки дефицита витамина D, которые часто не замечают
Зарубежные медики рассказали, что витамин D относится к наиболее важным для здоровья, так как он влияет на иммунитет — способность организма противостоять различным болезням.
Стерлеград 10:51
Гаджеты
Китайский производитель процессоров анонсировал книгу о ядре ОС Linux
Книгу, посвященную изучению ядра операционной системы (ОС) Linux на основе микропроцессорной платформы Loongson, пообещали представить в августе в компании Loongson Technology, 3 августа сообщает портал ИТ-новостей из Китая cnTechPost.
ИА Красная Весна 10:45
Киберспорт
RodjeR сыграет за FlyToMoon на Omega League
Владимир Никогосян - RodjeR, сыграет за коллектив FlyToMoon на предстоящем OMEGA League вместо Ильи Коробкина - ALOHADANCE.Напомним, что FlyToMoon получили прямое приглашение в Immortal-дивизион Европы, игры которого пройдут с 14 августа по 6 сентября.
Vprognoze.ru 12:06
Спорт
40 лет назад состоялось закрытие самой «монетной» олимпиады
Начиная с 1977 года и заканчивая 1980 годом, в СССР на Ленинградском и Московском монетных дворах было изготовлено около 45 различных дизайнов циркуляционных и коллекционных монет, посвященных играм.
Золотой червонец 13:18
Общество
На Чукотке впервые за три года нашли бешенство у домашнего животного
Карантин по бешенству введен на территории одного из муниципальных округов Чукотки после того, как там было выявлено заболевшее домашнее животное.
ТАСС 13:33
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии гражданами РФ
Консул России в Белоруссии Кирилл Плетнев в эфире канала "Россия 1" заявил, что конечной целью задержанных в республике российских граждан было путешествие в одно из государств в Латинской Америке с транзитным проездом через Минск.
Капитал страны 09:43
Политика
25 лет назад талибы захватили Ил-76 с российским экипажем
3 августа 1996 года российский транспортный самолет Ил-76 компании "Аэростан" с грузом боеприпасов на борту был захвачен талибами над Афганистаном.
Газета.Ru 03:44
Происшествия
В Москве толпа мигрантов отбила земляка у полицейских
Толпа мигрантов из Таджикистана отбила у полицейских соотечественника, задержанного после конфликта с охранником рынка «Теплый стан» в Москве.
Мослента 11:37
Происшествия
Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест
Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте.
RT на русском 16:30
Единоборства
Мага Исмаилов поддержал Александра Емельяненко
Недавно профессиональный боец Магомед Исмаилов одержал победу над россиянином Александром Емельяненко в рамках турнира ACA 107.
CT news 15:50
Футбол
«Икс Холдинг» стал новым спонсором ЦСКА
Глава команды ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что клуб заключил взаимовыгодную сделку с «Икс Холдинг».
ГЛАС.RU 05:52
Космос
Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю с МКС
Пилотируемый космический корабль Crew Dragon частной компании SpaceX успешно вернулся на Землю после своего первого рабочего полета к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.
Афиша Daily 02:06
Технологии
Virgin Galactic показала концепт сверхзвукового самолёта
Уже несколько лет назад Virgin Galactic заключила договор с компанией Boom Supersonic, которая занимается разработкой собственного сверхзвукового самолёта, способного летать со скоростью 2,2 числа Маха.
Машины и Механизмы 19:27
Экономика
Nasdaq установил рекорд закрытия на Уолл-стрит
Нью-Йорк, США, 3 августа 2020, 23:50 — REGNUM Все индексы Уолл-стрит завершили торги 3 августа в плюсе, Nasdaq закрылся с рекордом благодаря росту котировок Microsoft, Apple и Alphabet.
REGNUM 16:50
Гаджеты
Пользователи портят аккумуляторы смартфонов неправильной зарядкой
Эксперты технологий рассказали, что нужно делать пользователям мобильных гаджетов, чтобы продлить срок службы их аккумуляторов.
ИнфоСМИ 14:29
Политика
На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»
Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru 12:50
Киберспорт
Daxak: «У меня претензия к личности Травомана, а не к герою»
Ранее российский керри призвал хай-ммр игроков добавлять Травомана в додж-лист. Пять обманчиво легких героев Доты.
Cyber.sports.ru 11:21
Авто
ГАЗ выпустил первые экземпляры нового грузовика «Валдай Next»
Средне тоннажный грузовик отечественной разработки «Валдай Next» вышел в свет. Об этом сообщает официальный сайт «avtonovostidnya.ru».
Лезги газет 16:18
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Киберспорт
Игра Warframe получит обновление Heart of Deimos в августе
Обновление получит название Heart of Deimos, передает "Актуальные новости".
NewInform 03:48
Общество
Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске
Известия вчера в 08:41