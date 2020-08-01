Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЕще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве за сутки скончались 12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал собеседник агентства.
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В Москве скончались ещё 12 пациентов с коронавирусом

RT на русском17:03

Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Москве

Московский Комсомолец17:07

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

ТАСС17:01

Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Москве

Вечерняя Москва17:07

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

РИА Новости17:00

В Москве умерло еще 13 пациентов с коронавирусом

РИАМО00:19

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Эхо Москвы01 августа в 18:05
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Общество

В России каждый пятый ребенок находится за чертой бедности

Другими словами, в России в 2018 году 23% детей до 18 лет находились за чертой бедности, что составляет порядка 33 миллионов человек, как подсчитал РБК.
Долг.рф 17:34
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Наука

Ученые обнаружили останки совы возрастом 55 млн лет

Согласно исследованию, опубликованному в издании Journal of Vertebrate Palaeontology, американские палеонтологи из штата Вайоминг описали новый вид большой совы, которая 55 миллионов лет охотилась как ястреб.
RuNews24.ru 11:00
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Культура

В Судаке прошла третья смена форума «Таврида»

Победителями грантового конкурса смены визуальной культуры стали: Мария Деревягина из Ростовской области, Алена Бударина из Самарской области, Анастасия Горячева из Рязанской области, Регина Яфасова из Владимирской области, Анна Кудрявцева из Тверской области, Маргарита Файзулина из Москвы и Екатерина Манько из Республики Татарстан.
Вести Крым 07:57
Хоккей

«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова

RT на русском 14:45
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаку на юго-западе Дамаска

RuNews24.ru 17:27
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Футбол

В Англии начнут удалять футболистов, кашляющих на соперников

Salvio Calabrese / imago sportfotodienst Арбитры в английских футбольных лигах могут начать удалять с поля игроков, которые специально кашляют на соперников или сотрудников матча.
РЕН ТВ 17:29
Политика

Особое мнение: Валерий Соловей

Н. Росебашвили ― Напомню, что Валерий Соловей, политолог с нами по Скайпу в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы 15:01
Происшествия

Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест

Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК 18:16
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Общество

Адвокат Виктора Бута не может выйти с ним на связь

РИА Новости 16:40
1
Культура

Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»

Одна из подписчиц попросила артистку раскрыть дату выхода шоу, на что та ответила, что в минувшее воскресенье прошел первый съемочный день.
Газета.Ru 11:58
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Культура

На Beat Film Festival показали историю знаменитого лейбла FeeLee

Коммерсантъ 18:13
Общество

РФПИ ожидает регистрацию вакцины от коронавируса в ближайшие 10 дней

По прогнозам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отечественную вакцину от коронавируса зарегистрируют в течение десяти дней, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».
Коммерсантъ 11:15
392
Общество

ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро

Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 14:38
795
Общество

В Госдуме опровергли сообщения об удаленном обучении в школах

Ранее в соцсетях появились сообщения о якобы уже готовом распоряжении властей об ужесточении карантинных мер и переходе на дистанционное обучение в школах с 21 сентября.
RuNews24.ru 11:41
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Гаджеты

Пользователи портят аккумуляторы смартфонов неправильной зарядкой

В большинстве случаев пользователи портят батареи на смартфонах неправильно зарядкой, уверены эксперты.
Astera 12:01
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Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у московского «Оргбанка»

Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Оргбанка», сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 03:30
9
Общество

В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок

Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок.
РИА Новости 10:49
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Кино

Звезда «Джентльменов» мог заменить Мадса Миккельсена в «Ганнибале»

В свежем интервью Collider телепродюсер и сценарист Брайан Фуллер поделился подробностями о том, как проходил выбор актера на заглавную роль в сериале «Ганнибал», которая в итоге досталась Мадсу Миккельсену.
Popcornnews.ru 19:00
Происшествия

Украинскую топ-модель избили в Турции

Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия 16:09
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Общество

Из-за «Исаиаса» в Нью-Йорке объявили штормовое предупреждение

REGNUM 18:24
Футбол

Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева

Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт.
RT на русском 16:42
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Наука

Илон Маск рассказал о вживляемых в мозг чипах

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что мозговые чипы, над которыми работает его стартап, позволят людям слышать звуки за пределами обычных частот.
Мойка78 вчера в 19:23
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Киберспорт

RodjeR сыграет за FlyToMoon на Omega League

Владимир Никогосян - RodjeR, сыграет за коллектив FlyToMoon на предстоящем OMEGA League вместо Ильи Коробкина - ALOHADANCE.Напомним, что FlyToMoon получили прямое приглашение в Immortal-дивизион Европы, игры которого пройдут с 14 августа по 6 сентября.
Vprognoze.ru 12:06
Экономика

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru 11:07
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Общество

СМИ узнали о доходах Сергея Гармаша, ушедшего из «Современника»

Газета.Ru 14:18
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Общество

Только четверть утечек данных COVID-пациентов произошла из-за хакеров

За первое полугодие в мире выявлено 72 случая утечки данных, связанных с коронавирусом.
РЕН ТВ 18:43
Происшествия

Семеро россиян пострадали в Мали при жесткой посадке Ан-74

В городе Гао на востоке Мали совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-74 авиакомпании Utair с 11 людьми на борту, семеро из которых - россияне.
Газета.Ru 16:55
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Здоровье

Мурашко призвал регионы РФ брать пример с Нижегородской области

По итогам прошедшей встречи губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сказал, что главное на сегодня - выработать меры для предупреждения дальнейшего распространения коронавируса и проанализировать пути восстановления плановой работы медицинских организаций.
Newsroom24 01 августа в 19:28
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Общество

Суд оштрафовал Волочкову за нарушение карантина в Дивеевском монастыре

Газета.Ru 10:18
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Политика

Лукашенко 4 августа обратится к народу Белоруссии и парламенту

Ранее в СМИ появилась информация о том, что обращение Лукашенко может быть перенесено на неопределённый срок, поскольку у президента наблюдаются проблемы со здоровьем.
Evo-rus.com 05:00
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