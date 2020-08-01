"В Москве за сутки скончались 12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал собеседник агентства.

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

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