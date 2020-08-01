Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЕще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве за сутки скончались 12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал собеседник агентства.
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В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

РИА Новости17:00

В Москве за сутки умерли умерли 12 человек с коронавирусом

Коммерсантъ17:08

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

ТАСС17:01

В Москве скончались ещё 12 пациентов с коронавирусом

RT на русском17:03

В Москве умерло еще 13 пациентов с коронавирусом

РИАМО00:19

В Москве умерли 13 пациентов с COVID-19

Мойка78вчера в 16:20

За сутки в Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом

ТК Звездавчера в 17:52
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Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
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Происшествия

СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья

RT на русском 01:39
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Происшествия

Антипов с помощью кресла первого пилота MH17 опроверг версию о «Буке»

Политическая Экспертиза 05:44
4
Происшествия

Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест

Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте.
RT на русском 16:30
121
Происшествия

Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино

В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК 16:34
6
Общество

Магазины пожаловались на остановку поставок импортного алкоголя

Поставки импортного алкоголя в российские торговые сети идут с большими задержками.
Телеканал 360° 16:49
Общество

Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований

Роспотребнадзор выразил опасения в связи с увеличением на фоне пандемии коронавируса числа исследований с помощью компьютерной томографии.
Деловое.ТВ 06:23
305
Происшествия

Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым

ТАСС 12:12
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Армия и оружие

Концерн Rheinmetall Defence представил новую модификацию танка Leopard

На официальном Youtube-канале германского концерна Rheinmetall Defence опубликована видеопрезентация новой модификации основного боевого танка Leopard, стоящего на вооружении армии ФРГ.
Военное дело 01 августа в 09:56
33
Армия и оружие

Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией

Военные нанесли удар по четырем террористам, которые пытались заложить взрывчатку в нескольких метрах от границы.
РБК 17:29
9
Кино

Джеймс Кэмерон показал съемочной группе готовые сцены из «Аватара 2»

В июне Джеймс Кэмерон вместе с некоторыми членами из съемочной группы вернулся в Новую Зеландию, чтобы продолжить снимать "Аватар 2". В середине марта кинопроизводство ленты пришлось приостановить.
РИА Новости 09:34
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Шоу-бизнес

Актер Сергей Жигунов чуть не погиб на съемках фильма

Российский актер Сергей Жигунов чуть не погиб во время съемок фильма «Ричард: Львиное сердце».
Lenta.ru 12:05
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Финансы

Экономист предупредил о возможности дальнейшего снижения курса рубля

По мнению аналитика, курс евро может к концу года достигнуть 100 рублей, курс доллара - 75-80.
RuNews24.ru 07:13
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Экономика

Пенсионерам продлили срок перехода на систему «Мир»

Кто уже получает пенсию на банковскую карту имеет возможность до 1 октября совершить переход на платежную систему «Мир».
ГТРК Мордовия 02:28
Происшествия

Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали

По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ 15:19
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Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна 01 августа в 21:37
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Футбол

Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева

Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт.
RT на русском 16:42
65
Происшествия

В Ярославле в День ВДВ десантники избили активиста ЛГБТ-сообщества

ЛГБТ-активист устроил на аллее одиночный пикет, что празднующие десантники расценили как провокацию.
Провинция.ру 05:10
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Игры

Человек-паук в Marvel’s Avengers может стать эксклюзивом PlayStation 4

CyberSport.ru 00:57
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Культура

Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»

Одна из подписчиц попросила артистку раскрыть дату выхода шоу, на что та ответила, что в минувшее воскресенье прошел первый съемочный день.
Газета.Ru 11:58
58
Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
32
Общество

Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ru 04:33
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Политика

Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН

RT на русском 07:05
37
Политика

Испанские политики негативно отреагировали на отъезд Хуана Карлоса I

Недостойным поступком и бегством от юстиции, сочли отъезд заслуженного короля Испании Хуана Карлоса, представители ряда партий, передает 3 августа EFE.
ИА Красная Весна 16:59
Политика

Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США

Помощник американского лидера, эксперт по вопросам нацбезопасности Роберт О’Брайен выступил с заявлением о выгоде и торговой пользе налаживания дружественных отношений между Соединёнными Штатами и Россией.
CT news 08:56
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Авто

Новый ГОСТ по отзыву автомобилей появится в России

В России планируется проводить все отзывные компании транспортных средств по собственному ГОСТу.
Лезги газет 16:24
3
Общество

В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными

В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК.
Ведомости 02:24
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Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК 12:59
856
Футбол

Прядкин объяснил, почему Дзюба получил приз лучшего бомбардира РПЛ

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин объяснил, почему титул лучшего бомбардира турнира по итогам сезона-2019/20 был разделен между нападающими «Зенита» Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном.
Матч ТВ 15:29
Гаджеты

В Apple перенесли сроки выхода нового iPhone 12

Луку Маэстри рассказал, что традиционно продажи запускают в конце сентябре, но в этом году запуск состоится на несколько недель позже.
Astera 31 июля в 10:01
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