Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЕще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве за сутки скончались 12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал собеседник агентства.
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В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

РИА Новости17:00

Число жертв коронавируса в Москве превысило 4,5 тыс. человек

РБК17:08

Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Москве

Вечерняя Москва17:07

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

ТАСС17:01

В Москве скончались ещё 12 пациентов с коронавирусом

RT на русском17:03

В Москве из-за коронавируса скончались 13 человек

Gazeta.SPbвчера в 18:30

12 человек умерли в Москве за сутки от COVID-19

ФедералПресс01 августа в 22:37
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:51, Ашберн
Гаджеты

Китайский разработчик Xiao-i подал иск к Apple на $1,4 млрд

Xiao-i на самом деле судится с Apple уже с 2012 года, но пока китайская компания не смогла ограничить продажи «яблочной» продукции.
Astera 12:36
4
Экономика

В России замедлился рост спроса на наличные деньги

Москва, 4 августа 2020, 01:25 — REGNUM Объём наличных денег в обращении в России в июле 2020 года вырос на 179 млрд рублей.
REGNUM 18:25
9
Общество

Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку

Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку Хакеры нашли применение утекшим паспортным данным участников электронного голосования по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ 18:13
3
Происшествия

Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест

Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК 18:16
161
Общество

Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причину, по которой вакцина от коронавируса нового типа в первое время будет недоступна для детей.
Lenta.ru 22:23
171
Кино

Ди Каприо заключил многообещающий контракт с Apple

Профиль 23:06
1
Автоспорт

Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
3
Общество

Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов

Возвращение россиян с курортов может привести к вспышке заражения коронавирусом, заявила газете "Известия" заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.
РИА Новости 22:35
163
Общество

Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах

Новые Известия 06:57
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Музыка

Бондарчук поведал тайну клипа с напудренным телом Ветлицкой

Lenta.ru 23:00
Шоу-бизнес

Шнуров возглавил рейтинг богатейших российских звезд по версии Forbes

WomanHit.ru 07:26
89
Экономика

«Почта России» запускает новую сеть постаматов

Источники газеты «Коммерсант» утверждают, что постаматы будут устанавливать на площадях торговых сетей «Магнит» и «Дикси».
Эхо Москвы 22:05
Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс 08:32
89
Политика

Трамп заявил об отступлении коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия, вызванная коронавирусом нового типа, в стране отступает.
Lenta.ru 18:59
9
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен

Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv вчера в 09:50
133
Общество

Шарапова возглавила японский рейтинг самых красивых россиянок

Японское издание Menjoy подготовило рейтинг из пяти самых красивых россиянок, возглавила который теннисистка Мария Шарапова.
Народные новости 14:05
7
Авто

Опубликован рейтинг нержавеющих кузовов автомобилей

Эксперты сайта "АвтоВзгляд" составили рейтинг машин, кузова которых наименее восприимчивы к коррозийным процессам.
Новые автомобили 05:01
54
Авто

Компания Toyota обновила Land Cruiser Prado на японском рынке

Японская компания Toyota обновила свой Land Cruiser Prado на внутреннем рынке.
Avtovesti.com 15:32
10
Происшествия

Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым

ТАСС 12:12
74
Футбол

Дэнни Роуз снова пожаловался на расизм

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз, известный своей антирасистской позицией, вновь пожаловался на дискриминацию в Англии.
Евро-футбол.ру 17:15
Происшествия

Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей

Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС 06:44
40
Наука

Причиной последнего оледенения стали вулканические извержения

Проведя анализ, исследователи пришли к вводу, что слои возникли не в результате падения астероидов, а из-за извержений вулканов.
МТВ онлайн вчера в 22:17
12
Общество

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru 11:07
99
Политика

Трамп дал Microsoft 45 дней на заключение сделки о покупке TikTok

Microsoft сообщила, что нет никакой уверенности в том, что соглашение будет достигнуто.ByteDance и Белый дом не ответили на просьбы о комментарии.Microsoft сообщила, что в рамках предложенной сделки получит контроль над операциями TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
Finam.Ru 08:52
53
Здоровье

Роспотребнадзор: в Россию осенью придут три обновленных штамма гриппа

Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в Россию осенью 2020 года.
Газета.Ru 21:48
2
Общество

«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
2,2K
Игры

Blizzard увеличила минимальные системные требования для WoW: Shadowlands

Системные требования для World of Warcraft: Shadowlands будут выше, чем для Battle for Azeroth.
CyberSport.ru 11:55
Наука

В Европе могут появиться доисторические гигантские секвойи

Группа ученых из разных стран пришла к выводу, что секвойи, одни из самых древних деревьев планеты, могут приспособиться к европейскому климату.
Сайт интересных новостей 19:59
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Происшествия

В Хакасии ремонт помещения «Айтыс» завершился уголовным делом

В Хакасии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при ремонте помещений, используемых предприятием "Айтыс".
ИА Хакасия 23:36
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Происшествия

Четыре человека задержаны после массовой драки в Парке Горького

Эхо Москвы вчера в 12:33
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