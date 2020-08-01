Коронавирус
ИнтерфаксЕще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве за сутки скончались 12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал собеседник агентства.
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Гаджеты
Китайский разработчик Xiao-i подал иск к Apple на $1,4 млрд
Xiao-i на самом деле судится с Apple уже с 2012 года, но пока китайская компания не смогла ограничить продажи «яблочной» продукции.
Astera 12:36
Экономика
В России замедлился рост спроса на наличные деньги
Москва, 4 августа 2020, 01:25 — REGNUM Объём наличных денег в обращении в России в июле 2020 года вырос на 179 млрд рублей.
REGNUM 18:25
Общество
Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку
Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку Хакеры нашли применение утекшим паспортным данным участников электронного голосования по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ 18:13
Происшествия
Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест
Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК 18:16
Общество
Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей
Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причину, по которой вакцина от коронавируса нового типа в первое время будет недоступна для детей.
Lenta.ru 22:23
Кино
Ди Каприо заключил многообещающий контракт с Apple
Профиль 23:06
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов
Возвращение россиян с курортов может привести к вспышке заражения коронавирусом, заявила газете "Известия" заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.
РИА Новости 22:35
Общество
Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах
Новые Известия 06:57
Экономика
«Почта России» запускает новую сеть постаматов
Источники газеты «Коммерсант» утверждают, что постаматы будут устанавливать на площадях торговых сетей «Магнит» и «Дикси».
Эхо Москвы 22:05
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс 08:32
Политика
Трамп заявил об отступлении коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия, вызванная коронавирусом нового типа, в стране отступает.
Lenta.ru 18:59
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv вчера в 09:50
Общество
Шарапова возглавила японский рейтинг самых красивых россиянок
Японское издание Menjoy подготовило рейтинг из пяти самых красивых россиянок, возглавила который теннисистка Мария Шарапова.
Народные новости 14:05
Авто
Опубликован рейтинг нержавеющих кузовов автомобилей
Эксперты сайта "АвтоВзгляд" составили рейтинг машин, кузова которых наименее восприимчивы к коррозийным процессам.
Новые автомобили 05:01
Авто
Компания Toyota обновила Land Cruiser Prado на японском рынке
Японская компания Toyota обновила свой Land Cruiser Prado на внутреннем рынке.
Avtovesti.com 15:32
Футбол
Дэнни Роуз снова пожаловался на расизм
Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз, известный своей антирасистской позицией, вновь пожаловался на дискриминацию в Англии.
Евро-футбол.ру 17:15
Происшествия
Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей
Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС 06:44
Наука
Причиной последнего оледенения стали вулканические извержения
Проведя анализ, исследователи пришли к вводу, что слои возникли не в результате падения астероидов, а из-за извержений вулканов.
МТВ онлайн вчера в 22:17
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru 11:07
Политика
Трамп дал Microsoft 45 дней на заключение сделки о покупке TikTok
Microsoft сообщила, что нет никакой уверенности в том, что соглашение будет достигнуто.ByteDance и Белый дом не ответили на просьбы о комментарии.Microsoft сообщила, что в рамках предложенной сделки получит контроль над операциями TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
Finam.Ru 08:52
Здоровье
Роспотребнадзор: в Россию осенью придут три обновленных штамма гриппа
Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в Россию осенью 2020 года.
Газета.Ru 21:48
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Игры
Blizzard увеличила минимальные системные требования для WoW: Shadowlands
Системные требования для World of Warcraft: Shadowlands будут выше, чем для Battle for Azeroth.
CyberSport.ru 11:55
Наука
В Европе могут появиться доисторические гигантские секвойи
Группа ученых из разных стран пришла к выводу, что секвойи, одни из самых древних деревьев планеты, могут приспособиться к европейскому климату.
Сайт интересных новостей 19:59
Происшествия
В Хакасии ремонт помещения «Айтыс» завершился уголовным делом
В Хакасии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при ремонте помещений, используемых предприятием "Айтыс".
ИА Хакасия 23:36
Происшествия
Четыре человека задержаны после массовой драки в Парке Горького
Эхо Москвы вчера в 12:33