Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЕще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве за сутки скончались 12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал собеседник агентства.
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В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

РИА Новостивчера в 17:00

В Москве скончались ещё 12 пациентов с коронавирусом

RT на русскомвчера в 17:03

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 17:01

Еще 12 пациентов с коронавирусом умерло в Москве

РИАМО00:16

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

НТВ02 августа в 16:19

12 человек умерли в Москве за сутки от COVID-19

ФедералПресс01 августа в 22:37

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Эхо Москвы01 августа в 18:05
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Происшествия

Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка

Газета.Ru 03:45
17
Общество

РБК: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности

Каждый пятый ребенок в России (22,9%) оказался за чертой бедности согласно данным 2018 года, опубликованным в бюллетене Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности".
ТАСС вчера в 21:32
82
Происшествия

Семеро россиян пострадали в Мали при жесткой посадке Ан-74

В городе Гао на востоке Мали совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-74 авиакомпании Utair с 11 людьми на борту, семеро из которых - россияне.
Газета.Ru вчера в 16:55
99
Технологии

Forbes (США): нам следует подумать о том, чтобы начать вакцинацию от Covid-19 уже сейчас (Forbes)

Если вакцины окажутся эффективными, то через несколько месяцев мы сможем начать массовое производство.
ИноСМИ вчера в 22:50
Общество

Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну

Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК 03:05
152
Общество

Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
764
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
64
Происшествия

SOS на песке: австралийцы нашли пропавших людей на необитаемом острове

Австралийцы убедились, что с людьми, которые провели на острове три дня, все в порядке, оставили им воду и припасы, после чего сообщили об их местонахождении властям Микронезии, выславшим за своими гражданами патрульный корабль.
Вести.Ru вчера в 06:17
Происшествия

Украинскую топ-модель избили в Турции

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagram, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
248
Общество

«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 11:59
2,2K
Общество

В Германии заявили о начале второй волны коронавируса

Глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона считает, что вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась, но она слабее первой.
РИА Новости 04:07
1
Происшествия

СК завел дело на жителя Якутии за фото Гитлера в «Бессмертном полку»

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Нюрбинского района Якутии о публичном осквернении символов воинской славы России (часть третья статьи 354.1 УК РФ).
Российская газета 03:45
6
Происшествия

СК показал видео следственного эксперимента с женой убитого рэпера

РБК 04:05
Общество

Эндокринолог перечислила напитки, от которых полнеют

Например, пояснила врач, многие люди привыкли утолять жажду покупными соками, квасом, газировкой, полагая, что напитки никак не могут повлиять на вес.
News.ru 03:11
Общество

В России выявлено минимальное число новых случаев COVID-19 с апреля

За минувшие сутки в России выявлено 5 159 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru 03:32
9
Общество

Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России

Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета вчера в 20:25
27
Политика

В Белоруссии объявили о проведении военных сборов на севере страны

RT на русском 04:01
43
Общество

Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса

Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru вчера в 12:19
113
Футбол

ЦСКА получит более 1 млрд рублей от нового генерального спонсора

Московский ЦСКА получит более 1 млрд руб. по контракту с новым генеральным спонсором "ИКС Холдинг", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:53
1
Общество

Кинологи рассказали о продуктах, которыми нельзя кормить собак

Московский Комсомолец в Марий Эл 03:34
3
Политика

Пушков заявил о становлении Польши плацдармом США против России

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша становится американским плацдармом, направленным против России.
VSE42.RU вчера в 23:42
31
Политика

Бывший соперник Лукашенко попросил мировых лидеров о помощи

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии, занимавший в прошлом должность главы Парка высоких технологий Валерий Цепкало обратился к главам 32 стран с обращением, в котором он просит их о помощи в обеспечении свободных президентских выборов в стране, голосование по которым стартует 4 августа.
Московский Комсомолец вчера в 20:24
142
Происшествия

Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым

ТАСС вчера в 12:12
81
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов пообещал «утопить» Гэтжи в октагоне

Россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился своим мнением о поединке с американцем Джастином Гэтжи, который состоится 24 октября.
Российская газета 04:21
1
Здоровье

Россиян призвали заменить фруктовые смузи на овощные

UfacityNews.ru 03:25
2
Общество

Треть утечек данных людей с коронавирусом пришлась на Россию

В количественном соотношении ситуация выглядит лучше: всего в мире пострадали 3,43 млн человек, а в России — только 35,5 тыс. По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрея Арсентьева, большинство случаев — это утечки данных отдельных лиц или списков из нескольких десятков или сотен человек.
Коммерсантъ вчера в 21:06
2
Игры

Чистая прибыль Sony Corp в I квартале 2020-2021 фингода выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль японского производителя потребительской электроники Sony Corporation, приходящаяся на акционеров, за первый квартал 2020-2021 финансового года (с 1 апреля по 30 июня 2020 года) выросла в 1,5 раза и составила 233,251 миллиарда иен (2,2 миллиарда долларов), говорится в пресс-релизе компании.
ПРАЙМ 02:46
Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс вчера в 07:01
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Политика

Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США

Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
Газета.Ru 01:30
8
Происшествия

Обвиняемый в получении взятки глава «Титановой долины» ушел в отставку

Артемия Кызласова и предполагаемого посредника в передаче взятки экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
РБК 03:18
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