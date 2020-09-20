В РФ предложили ввести льготную ипотеку для детей-сирот

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил ввести в РФ новый вид льготной ипотеки под 2-6% годовых для детей-сирот и распространить действие сертификатов на жилье как на регион проживания льготников, так и по всей стране, сообщает газета "Известия".