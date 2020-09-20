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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5069.В источнике
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Rambler News Service

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

Rambler News Service01:10
Комсомольская правда

За сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 16:11
Эхо Москвы

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Эхо Москвывчера в 16:02
Агентство Москва

Штаб: В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 16:01
Общественная служба новостей

В Москве зафиксировали 12 новых смертей от коронавируса

Общественная служба новостейвчера в 16:32
РИАМО

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

РИАМО00:14
Московский Комсомолец

В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

Московский Комсомолецвчера в 16:08

В РФ предложили ввести льготную ипотеку для детей-сирот

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил ввести в РФ новый вид льготной ипотеки под 2-6% годовых для детей-сирот и распространить действие сертификатов на жилье как на регион проживания льготников, так и по всей стране, сообщает газета "Известия".
Москва 2401:37

Опубликованы данные финразведки о счетах россиян в американских банках

Международный консорциум журналистов-расследователей "Кассандра" опубликовал секретные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), касающиеся сомнительных банковских операций.
РИА Новости01:46
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В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, который сможет нести большое количество боеголовок.
Известия18:43
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Киркоров резко ответил Баскову на «оправдания» за клип о Белоруссии

Певец Филипп Киркоров резко прокомментировал публикацию коллеги Николая Баскова, в которой он опровергает, что писал пост про участие в записи песни и клипа с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Газета.Ru19 сентября в 14:56
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Силуанов объяснил выгоду для России от кредита на $1,5 млрд Белоруссии

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что передача $1,5 млрд Белоруссии в виде кредита выгодна российской экономике в связи с тесными экономическими связями двух стран.
РБКвчера в 10:26
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