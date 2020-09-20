Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил ввести в РФ новый вид льготной ипотеки под 2-6% годовых для детей-сирот и распространить действие сертификатов на жилье как на регион проживания льготников, так и по всей стране, сообщает газета "Известия".
Международный консорциум журналистов-расследователей "Кассандра" опубликовал секретные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), касающиеся сомнительных банковских операций.
Певец Филипп Киркоров резко прокомментировал публикацию коллеги Николая Баскова, в которой он опровергает, что писал пост про участие в записи песни и клипа с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко.