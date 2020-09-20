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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5069.В источнике
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Rambler News Service

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

Rambler News Service01:10
РИАМО

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

РИАМО00:14
Агентство Москва

Штаб: В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 16:01
ТАСС

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 16:03
Общественная служба новостей

В Москве зафиксировали 12 новых смертей от коронавируса

Общественная служба новостейвчера в 16:32
REGNUM

В Москве за сутки от COVID-19 умерли 12 пациентов

REGNUMвчера в 16:15
Комсомольская правда

За сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 16:11

Производитель лекарства от COVID назвал сроки второй волны в России

Владелец компании «Р-Фарм», которая тестирует и выпускает несколько препаратов для лечения коронавируса, Алексей Репик ожидает, что вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября — начало декабря.
Производитель лекарства от COVID назвал сроки второй волны в России
РБК02:56
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Стало известно, как вдова Алексея Баталова потеряла наследство мужа

Недавно в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ, муж Натальи Дрожжиной объяснил, каким образом жена покойного Баталова Гитана потеряла часть наследованной ей квартиры.
Народные новостивчера в 12:33
2

Двухлетний ребенок выжил, выпав с девятого этажа в Екатеринбурге

Двухлетний мальчик в Екатеринбурге выпал из окна квартиры на девятом этаже и остался жив, он находится в больнице, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости02:38
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Польша, Литва и Румыния предложили ЕС дать Белоруссии безвизовый режим

Польша, Литва и Румыния предлагают ЕС дать Белоруссии безвизовый режим, доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к ВТО, говорится в заявлении президентов трех стран, распространенном в понедельник.
РИА Новости02:59

«Сибагро» берет добавку свинины

По данным Национального союза свиноводов (НСС), в 2019 году «Сибагро» занимала 5,5% российского рынка свинины, выпустив свыше 240 тыс. тонн мяса в живом весе, что соответствует пятому месту в РФ.
Коммерсантъ18:24
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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