Владелец компании «Р-Фарм», которая тестирует и выпускает несколько препаратов для лечения коронавируса, Алексей Репик ожидает, что вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября — начало декабря.
Двухлетний мальчик в Екатеринбурге выпал из окна квартиры на девятом этаже и остался жив, он находится в больнице, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Польша, Литва и Румыния предлагают ЕС дать Белоруссии безвизовый режим, доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к ВТО, говорится в заявлении президентов трех стран, распространенном в понедельник.
Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.