Производитель лекарства от COVID назвал сроки второй волны в России

Владелец компании «Р-Фарм», которая тестирует и выпускает несколько препаратов для лечения коронавируса, Алексей Репик ожидает, что вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября — начало декабря.