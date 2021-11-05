РИА НовостиЕще 12 работников скорой Еврейской автономной области уволились после отказа от вакцинацииВ Еврейской автономной области в населенном пункте Пашково 12 сотрудников скорой помощи написали заявления об увольнении из-за требования привиться от коронавируса.ДождьДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентГлавный врач ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" ЕАО Владислав Коган ранее заверил РИА Новости, что проживающие в Облученском районе люди без оперативной помощи медиков не останутся.РИА НовостиСогласно постановлению главного санитарного врача по ЕАО Павла Копылова, 80 процентов всех сотрудников скорой помощи должны быть привиты к 15 ноября.Lenta.ruВ региональном депздраве ситуацию с сотрудниками скорой пока никак не прокомментировали.Центральная Служба НовостейЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаРЕН ТВДождьЧита.РуНовые ИзвестияАН Между строкОбластная Рязанская ГазетаГЛАС.RUVesiskitim.ruAmur.lifeРамблерБлокнот.руЦентральная Служба НовостейAnewsEAOmedia.ruРЕН ТВРусская ПланетаСоцИнформБюроГазета.RuКП - ХабаровскGazeta.SPbЧистовикПодробнее о событии8 фельдшеров, 5 медсестер и другие: кто увольняется из скорой помощи ЕАО из-за вакцинацииEAOmedia.ru04:45Все больше работников скорой в ЕАО увольняются из-за нежелания вакцинироватьсяКоммерсантъ03:06В ЕАО сотрудники скорой увольняются из-за нежелания прививатьсяBFM.ruвчера в 09:32Власти Еврейской АО прокомментировали ситуацию с увольнением медиковREGNUM05:46Власти ЕАО прокомментировали решение работников скорой уволиться из-за отказа прививатьсяРИА Новости01:20До 27 возросло число сотрудников скорой помощи, решивших уволиться из-за принуждения к вакцинации в Облученском районеНабатвчера в 11:50В ЕАО заявление об увольнении написали 26 сотрудников скорой помощиТАСС02:37Показать ещёОценить17KПоделиться