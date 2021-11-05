Будьте в Плюсе

Еще 12 работников скорой Еврейской автономной области уволились после отказа от вакцинации

В Еврейской автономной области в населенном пункте Пашково 12 сотрудников скорой помощи написали заявления об увольнении из-за требования привиться от коронавируса.
Дождь
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Главный врач ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" ЕАО Владислав Коган ранее заверил РИА Новости, что проживающие в Облученском районе люди без оперативной помощи медиков не останутся.
РИА Новости
Согласно постановлению главного санитарного врача по ЕАО Павла Копылова, 80 процентов всех сотрудников скорой помощи должны быть привиты к 15 ноября.
Lenta.ru
В региональном депздраве ситуацию с сотрудниками скорой пока никак не прокомментировали.
Центральная Служба Новостей

Подробнее о событии

8 фельдшеров, 5 медсестер и другие: кто увольняется из скорой помощи ЕАО из-за вакцинации
EAOmedia.ru04:45
Все больше работников скорой в ЕАО увольняются из-за нежелания вакцинироваться
Коммерсантъ03:06
В ЕАО сотрудники скорой увольняются из-за нежелания прививаться
BFM.ruвчера в 09:32
Власти Еврейской АО прокомментировали ситуацию с увольнением медиков
REGNUM05:46
Власти ЕАО прокомментировали решение работников скорой уволиться из-за отказа прививаться
РИА Новости01:20
До 27 возросло число сотрудников скорой помощи, решивших уволиться из-за принуждения к вакцинации в Облученском районе
Набатвчера в 11:50
В ЕАО заявление об увольнении написали 26 сотрудников скорой помощи
ТАСС02:37

Интересное

Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?