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Еще 12 работников скорой Еврейской автономной области уволились после отказа от вакцинации

В селе Пашково в Еврейской автономной области (ЕАО) из-за отказа от вакцинации от COVID-19 уволились 12 сотрудников местной скорой, об этом в беседе с BFM рассказал главврач местной подстанции скорой помощи Владислав Коган.В источнике

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