РИА НовостиЕще 12 работников скорой Еврейской автономной области уволились после отказа от вакцинацииВ селе Пашково в Еврейской автономной области (ЕАО) из-за отказа от вакцинации от COVID-19 уволились 12 сотрудников местной скорой, об этом в беседе с BFM рассказал главврач местной подстанции скорой помощи Владислав Коган.В источникеРЕН ТВРЕН ТВЧита.РуНовые ИзвестияАН Между строкОбластная Рязанская ГазетаГЛАС.RUVesiskitim.ruAmur.lifeРамблерБлокнот.руЦентральная Служба НовостейAnewsEAOmedia.ruРЕН ТВРусская ПланетаСоцИнформБюроГазета.RuКП - ХабаровскGazeta.SPbЧистовикПодробнее о событииВ Госдуме призвали не увольнять врачей за отказ прививаться после COVID-19Говорит Москва09:308 фельдшеров, 5 медсестер и другие: кто увольняется из скорой помощи ЕАО из-за вакцинацииEAOmedia.ru04:45В ЕАО сотрудники скорой увольняются из-за нежелания прививатьсяBFM.ruвчера в 09:32Власти Еврейской АО прокомментировали ситуацию с увольнением медиковREGNUM05:46Власти ЕАО прокомментировали решение работников скорой уволиться из-за отказа прививатьсяРИА Новости01:20До 27 возросло число сотрудников скорой помощи, решивших уволиться из-за принуждения к вакцинации в Облученском районеНабатвчера в 11:50В ЕАО заявление об увольнении написали 26 сотрудников скорой помощиТАСС02:37Показать ещёПоделиться