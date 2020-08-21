Еще 134 человека в Подмосковье вылечились от коронавируса
В Московской области 134 человека завершили курс лечения от коронавируса за минувшие сутки, сообщает оперштаб Подмосковья. «Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 50 194 заболевших», — говорится в сообщении.В источнике
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Ещё 135 человек завершили лечение от коронавируса в Московской области
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