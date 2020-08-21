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РИАМО
РИАМО

Еще 134 человека в Подмосковье вылечились от коронавируса

В Московской области 134 человека завершили курс лечения от коронавируса за минувшие сутки, сообщает оперштаб Подмосковья. «Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 50 194 заболевших», — говорится в сообщении.В источнике
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Подмосковье Сегодня

Еще 154 человека вылечились от COVID-19 в Подмосковье

Подмосковье Сегодня04:30
Новости московского региона

Ещё 135 человек завершили лечение от коронавируса в Московской области

Новости московского региона19 августа в 04:25
Интерфакс - Россия

Число выздоровевших от COVID-19 в Подмосковье почти достигло 50,2 тыс. человек

Интерфакс - Россиявчера в 04:14
Агентство Москва

Врачи в Подмосковье вылечили от коронавируса еще 134 человека

Агентство Москвавчера в 04:07
ТАСС

Число выздоровевших после коронавируса в Подмосковье превысило 50 тыс

ТАСС20 августа в 01:46
Вести Подмосковья

В Подмосковье от коронавируса выздоровели более 50 тысяч человек

Вести Подмосковья20 августа в 02:09
РИАМО

Еще 134 человека в Подмосковье вылечились от коронавируса

РИАМОвчера в 04:22

МИД Греции ответил на превращение в мечеть еще одной церкви в Турции

"Сегодняшнее решение турецких властей превратить монастырь Хора в мечеть является еще одним вызовом, наносящим ущерб религиозным людям во всем мире и международному сообществу, которое уважает памятники человеческой цивилизации", - приводит агентство слова представителя МИД Греции.
РЕН ТВвчера в 06:32
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США не нашли поддержки в Совбезе ООН по санкциям в отношении Ирана

Нью-Йорк, США, 22 августа 2020, 06:55 — REGNUM Тринадцать членов Совета Безопасности ООН из пятнадцати отказали в поддержке Соединённым Штатам, которые хотели инициировать запуск международного механизма восстановления санкций против Ирана.
REGNUM23:55
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Турецкий фрегат выбыл из строя после удара греческих военных

На представленной фотографии можно увидеть, что греческий военный корабль буквально разрезал борт турецкого фрегата, однако, поскольку удар пришёл ближе к кормовой части, турецкий корабль был развёрнут, однако, в случае удара в центральную часть. греческие военные вполне бы могли его затопить.
Avia.pro22:28
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Зеленский выступил против смены Минска как места переговоров по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не считает целесообразным менять Минск как место проведения переговоров по урегулированию в Донбассе в связи с ситуацией, которая сложилась после выборов в Белоруссии.
ТАСС05:56
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Американское издание заявило о связи лидеров мятежа в Мали с Россией

Американское издание Daily Beast со ссылкой на анонимные малийские военные источники пишет, что лидеры военного мятежа в Мали - Малик Диав и Садио Камара - незадолго до самого переворота якобы проходили военную подготовку в России, выводы статьи основаны на предположениях неких неназванных офицеров - полковника и лейтенанта, которые сами не участвовали в процессе смены власти в стране.
РИА Новости04:38
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Разведка Украины похвасталась «передачей данных» через станцию «Мир»

Служба внешней разведки Украины (СВР) опубликовала ролик, в котором продемонстрировала, как украинский «агент» передает данные через спутник, похожий на затопленную в 2000 году российскую орбитальную станцию «Мир».
Известия00:34
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