Днем ранее сообщалось о 10 умерших. "В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

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