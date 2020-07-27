Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

Днем ранее сообщалось о 10 умерших. "В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
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В Москве за сутки скончались 13 человек с коронавирусом

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В Москве за сутки скончались 10 пациентов от COVID-19

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В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:42, Ашберн
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Общество

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Технологии

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Дуров пояснил, как, по его мнению, влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
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Об открытии кратко рассказывается на сайте Европейского космического агентства ESA.
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Происшествия

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Получить полноценное видео с Марса специалисты NASA пока не могут. Проблема в скорости отправки данных на Землю.
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Роспотребнадзор подготовил рекомендации, как не заразиться энтеровирусной инфекцией.
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