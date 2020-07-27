Коронавирус
РИА НовостиВ Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
Днем ранее сообщалось о 10 умерших. "В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
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Здоровье
Роскачество не советует злоупотреблять в жару холодным чаем и кофе
Роскачество обращает внимание, что существует два вида охлажденного кофе: первый заваривают традиционным способом и затем охлаждают, второй — в холодной воде в течение 15-18 часов при температуре плюс 2-4 градуса Цельсия.
ПРАЙМ 01:04
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
В районе ДТП затруднено движение дорожного транспорта. По последним данным, пострадало семь человек: четыре в автобусе и три в "Газели".
Газета.Ru 00:17
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
Игры
Стало известно название игровых виджетов на PS5
News.ru вчера в 10:22
Политика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Происшествия
Подозреваемого в ограблении банка в Петербурге задержали
Полицейские в Санкт-Петербурге задержали по горячим следам подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове.
Известия вчера в 17:51
Общество
Митингующие в Хабаровске пришли с ножами и топором
DixiNews вчера в 02:27
Политика
Парламент Турции принял закон об усилении контроля за соцсетями
Парламент Турции принял закон об усилении контроля за иностранными социальными сетями, телеканал NTV.
Московский Комсомолец 01:23
Политика
Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко
Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус "на ногах" и бессимптомно.
Газета.Ru вчера в 13:10
Технологии
Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store
Дуров пояснил, как, по его мнению, влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
REGNUM вчера в 18:04
Армия и оружие
Азербайджан и Турция с 29 июля начнут совместные военные учения
Общественная служба новостей вчера в 21:36
Космос
Спутник ESA нашел источник загадочного сигнала из глубокого космоса
Об открытии кратко рассказывается на сайте Европейского космического агентства ESA.
Российская газета вчера в 07:57
Политика
Украина обратилась к Генсеку ООН из-за парада в Севастополе
Украина обратилась к Генсеку ООН Антониу Гутеррешу в связи с проведением Россией морского парада в Севастополе в честь Дня ВМФ, передаёт «Укринформ».
RT на русском 01:22
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
Происшествия
В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин
Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru вчера в 06:37
Общество
В России разрабатывается концепция массового использования алкозамков
Министерство промышленности и торговли РФ до конца года планирует разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков.
Вести.Ru вчера в 20:20
Происшествия
Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге
На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
Газета.Ru вчера в 09:42
Политика
В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам
В Кремле готовят обширный список награждаемых, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на источники.
REGNUM вчера в 01:27
Общество
FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать одну дозу вакцины от коронавируса за $25–30, курс прививок обойдется в $50-60.
Ведомости 01:22
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала редкое фото без макияжа
В социальной сети артистка очень редко размещает фото, так что очередной снимок поклонники певицы восприняли с восторгом.
Evo-rus.com 01:10
Авто
Перечислены три наиболее быстрых серийных внедорожника
Специалисты «Автоновости дня» составили ТОП-3 быстрых и маневренных внедорожников, которые являются лидерами на сегодняшний день.
МедиаПоток 27 июля в 02:01
Единоборства
В UFC подтвердили дату поединка Хабиба и Гэтжи
UFC официально подтвердила дату титульного поединка между лучшим легковесом из России Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи.
ProstoProSport 00:03
Космос
Аппараты NASA сняли на видео панораму с Марса в высоком качестве
Получить полноценное видео с Марса специалисты NASA пока не могут. Проблема в скорости отправки данных на Землю.
TV BRICS 27 июля в 05:35
Политика
Итальянский сенат поддержал продление режима ЧС до 15 октября
Сенат парламента Италии поддержал предложение премьер-министра страны Джузеппе Конте о продлении режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 20:08
Общество
Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»
Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
Общество
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 07:35
Хоккей
Гол Михеева помог «Торонто» обыграть «Монреаль» в товарищеском матче
Газета.Ru вчера в 23:05
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться энтеровирусной инфекцией
Роспотребнадзор подготовил рекомендации, как не заразиться энтеровирусной инфекцией.
Невские Новости 00:15