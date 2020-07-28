Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЕще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Суточный прирост летальных случаев от коронавируса в Москве составил 13 человек, сообщили в оперативном штабе города. Как отметили в штабе, у умерших была подтверждена пневмония и имелись положительные результаты на коронавирус.
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В Москве за сутки скончались 13 человек с коронавирусом

РИАМО00:27

Ещё 10 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве

Мойка7827 июля в 16:32

В Москве за сутки скончались 13 пациентов с COVID-19

REGNUMвчера в 16:39

В Москве за сутки умерли ещё 13 пациентов с коронавирусом

RT на русскомвчера в 16:29

За сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 16:22

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:17

13 человек умерли в Москве за сутки от коронавируса

ФедералПрессвчера в 20:07
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Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трёхлетний контракт

Москва, 29 июля 2020, 08:20 — REGNUM Московский «Спартак» предложил форварду санкт-петербургского «Зенита» Александру Кокорину трёхлетний контракт.
REGNUM 01:20
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
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Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия 27 июля в 08:46
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Здоровье

Токаев поручил продлить ограничения по коронавирусу в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить еще на две недели карантинные ограничения, которые были введены из-за коронавируса.
РИА Новости 02:18
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Киберспорт

Nigma обыграла OG на OGA Dota Pit

Cyber.sports.ru вчера в 08:56
Игры

Российские пользователи PS Plus намерены объявить бойкот сервису

Российские пользователи PS Plus для PlayStation намерены объявить бойкот игровому сервису.
UfacityNews.ru вчера в 15:37
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Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
ТАСС 02:36
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Политика

Украина обратилась в ООН из-за морского парада в Крыму

Коммерсантъ 03:05
231
Политика

Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус "на ногах" и бессимптомно.
Газета.Ru вчера в 13:10
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Армия и оружие

В Сирии случайно обнаружили секретный российский дивизион ПВО

Актуальные Новости 02:21
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев получит за новое семейное шоу 3 млн рублей

Дмитрий Шепелев получит за новое семейное шоу на канале ТНТ 3 млн рублей. Премьера «Ты как я» состоится в сентябре.
Дни24 02:08
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Наука

Новый препарат справился с облысением у мышей за две недели

Ученые обработали участки их тел 2D и 3D-культивированными клетками дермальных сосочков, после чего сравнили результаты с препаратом миноксидил, который применяется для профилактики облысения.
ToDay News Ufa 02:03
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Общество

Исследование: 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровском крае

45% россиян, знающих о протестах в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, сообщили, что положительно относятся к демонстрантам.
Накануне.Ru вчера в 21:23
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Общество

МТС получил первую лицензию на 5G в России

Коммерсантъ вчера в 06:34
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Космос

Virgin Galactic представила интерьер корабля для коммерческих полетов

Американская компания Virgin Galactic, которая планирует организовывать коммерческие полеты в космос, представила интерьеры своего корабля VSS Unity.
РБК вчера в 23:57
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
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Общество

Правительство решило засекретить закупки «Роскосмоса»

Правительство разработало проект постановления, согласно которому при осуществлении закупок в космической сфере будут применяться закрытые способы определения поставщиков.
РБК вчера в 17:38
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Экономика

Россияне припасли рекордно много денег

Россияне, которые из-за коронавируса лишились возможности тратить деньги, начали рекордными темпами запасать средства.
Lenta.ru 03:07
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
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Происшествия

СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру

Ведомости вчера в 10:49
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Общество

FT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок.
RT на русском вчера в 22:12
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Футбол

«Зенит» объявил об уходе Шатова

«Зенит» на официальном сайте объявил об уходе полузащитника Олега Шатова.
Спорт-Экспресс 03:05
Экономика

Сбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной

Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее группа приобрела у финансового инвестора Era Capital, и долю в 1,5% у компании A&NN (второй акционер Rambler Group).
Коммерсантъ 02:13
6
Общество

«Ъ»: в России разрабатывают концепцию массового внедрения алкозамков

Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе.
RT на русском 02:30
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Политика

ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма

Ранее ВШЭ обещала дать правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова, которое многие расценили как оправдание терроризма.
РБК вчера в 12:07
Политика

Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7

В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 27 июля в 02:37
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Общество

Средний чек на набор первоклассника вырос на 55%

Заметнее всего вырос средний чек на пенал. Этот предмет в среднем покупают за 799 рублей, что на 60% дороже прошлого года.
Российская газета 02:27
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Авто

Поставки новых моделей Mitsubishi в Европу приостановили

В соответствии с новой стратегией Renault-Nissan-Mitsubishi, в ближайшие несколько лет концерн сконцентрируется на рынках Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии, ведь именно здесь Mitsubishi является одним из лидирующих брендов, продукция которого пользуется неизменным спросом.
Новые автомобили 27 июля в 12:21
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Экономика

В России снизились цены на фрукты и ягоды

Цены на фрукты и ягоды в России по ходу лета 2020 года снизились на 10–20%, сообщают "Известия" со ссылкой на опрошенных изданием ретейлеров.
Life.ru вчера в 19:54
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Происшествия

Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге

На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
Газета.Ru вчера в 09:42
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