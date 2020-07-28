Коронавирус
Газета.RuЕще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Суточный прирост летальных случаев от коронавируса в Москве составил 13 человек, сообщили в оперативном штабе города. Как отметили в штабе, у умерших была подтверждена пневмония и имелись положительные результаты на коронавирус.
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Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трёхлетний контракт
Москва, 29 июля 2020, 08:20 — REGNUM Московский «Спартак» предложил форварду санкт-петербургского «Зенита» Александру Кокорину трёхлетний контракт.
REGNUM 01:20
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия 27 июля в 08:46
Здоровье
Токаев поручил продлить ограничения по коронавирусу в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить еще на две недели карантинные ограничения, которые были введены из-за коронавируса.
РИА Новости 02:18
Киберспорт
Nigma обыграла OG на OGA Dota Pit
Cyber.sports.ru вчера в 08:56
Игры
Российские пользователи PS Plus намерены объявить бойкот сервису
Российские пользователи PS Plus для PlayStation намерены объявить бойкот игровому сервису.
UfacityNews.ru вчера в 15:37
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
ТАСС 02:36
Политика
Украина обратилась в ООН из-за морского парада в Крыму
Коммерсантъ 03:05
Политика
Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко
Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус "на ногах" и бессимптомно.
Газета.Ru вчера в 13:10
Армия и оружие
В Сирии случайно обнаружили секретный российский дивизион ПВО
Актуальные Новости 02:21
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев получит за новое семейное шоу 3 млн рублей
Дмитрий Шепелев получит за новое семейное шоу на канале ТНТ 3 млн рублей. Премьера «Ты как я» состоится в сентябре.
Дни24 02:08
Наука
Новый препарат справился с облысением у мышей за две недели
Ученые обработали участки их тел 2D и 3D-культивированными клетками дермальных сосочков, после чего сравнили результаты с препаратом миноксидил, который применяется для профилактики облысения.
ToDay News Ufa 02:03
Общество
Исследование: 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровском крае
45% россиян, знающих о протестах в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, сообщили, что положительно относятся к демонстрантам.
Накануне.Ru вчера в 21:23
Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
Коммерсантъ вчера в 06:34
Космос
Virgin Galactic представила интерьер корабля для коммерческих полетов
Американская компания Virgin Galactic, которая планирует организовывать коммерческие полеты в космос, представила интерьеры своего корабля VSS Unity.
РБК вчера в 23:57
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
Общество
Правительство решило засекретить закупки «Роскосмоса»
Правительство разработало проект постановления, согласно которому при осуществлении закупок в космической сфере будут применяться закрытые способы определения поставщиков.
РБК вчера в 17:38
Экономика
Россияне припасли рекордно много денег
Россияне, которые из-за коронавируса лишились возможности тратить деньги, начали рекордными темпами запасать средства.
Lenta.ru 03:07
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
Происшествия
СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Ведомости вчера в 10:49
Общество
FT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок.
RT на русском вчера в 22:12
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Шатова
«Зенит» на официальном сайте объявил об уходе полузащитника Олега Шатова.
Спорт-Экспресс 03:05
Экономика
Сбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной
Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее группа приобрела у финансового инвестора Era Capital, и долю в 1,5% у компании A&NN (второй акционер Rambler Group).
Коммерсантъ 02:13
Общество
«Ъ»: в России разрабатывают концепцию массового внедрения алкозамков
Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе.
RT на русском 02:30
Политика
ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма
Ранее ВШЭ обещала дать правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова, которое многие расценили как оправдание терроризма.
РБК вчера в 12:07
Политика
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 27 июля в 02:37
Общество
Средний чек на набор первоклассника вырос на 55%
Заметнее всего вырос средний чек на пенал. Этот предмет в среднем покупают за 799 рублей, что на 60% дороже прошлого года.
Российская газета 02:27
Авто
Поставки новых моделей Mitsubishi в Европу приостановили
В соответствии с новой стратегией Renault-Nissan-Mitsubishi, в ближайшие несколько лет концерн сконцентрируется на рынках Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии, ведь именно здесь Mitsubishi является одним из лидирующих брендов, продукция которого пользуется неизменным спросом.
Новые автомобили 27 июля в 12:21
Экономика
В России снизились цены на фрукты и ягоды
Цены на фрукты и ягоды в России по ходу лета 2020 года снизились на 10–20%, сообщают "Известия" со ссылкой на опрошенных изданием ретейлеров.
Life.ru вчера в 19:54
Происшествия
Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге
На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
Газета.Ru вчера в 09:42