Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЕще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве за сутки скончались 13 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал собеседник агентства.
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13 человек умерли в Москве за сутки от коронавируса

ФедералПресс20:07

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

ТАСС16:29

Ещё 10 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве

Мойка78вчера в 16:32

В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом

Москва 2416:16

За сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом

Комсомольская правда16:22

Еще 10 человек с коронавирусом умерли в Москве

РИАМО00:19

В Москве за сутки умерли ещё 13 пациентов с коронавирусом

RT на русском16:29
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:38, Ашберн
Общество

FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
РИА Новости 17:59
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Технологии

Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store

Дуров пояснил, как по его мнению влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
REGNUM 18:04
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Общество

Россияне с детьми от 16 до 18 лет получат выплату в 10 тысяч рублей

Денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 16 до 18 лет получат российские семьи.
Экономика сегодня 07:17
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Политика

Дегтярёв осмотрел судзавод в Комсомольске

RT на русском 22:35
Наука

Неандертальцы были более чувствительны к боли, чем современные люди

Evo-rus.com вчера в 04:34
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Авто

Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге

Автоновости дня 13:36
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Экономика

Легендарный трейдер Джим Чанос: «На рынки надвигается беда»

Согласно источникам, на которые ссылается Financial Times, совсем недавно трейдер заработал девятизначную сумму, зашортив акции Wirecard перед ее крахом.
Financial One 07:57
Общество

Почти две трети россиян сталкивались с обманом при найме на работу

Аналитики сервиса по поиску работы " HeadHunter" выяснили, что почти две трети (65%) россиян, которые сейчас ищут работу, сталкивались с обманом со стороны потенциального работодателя.
Online47.ru 19:59
Общество

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости 20:36
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
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Политика

Дегтярев сообщил о формальной отставке правительства Хабаровского края

Правительства Хабаровского края формально находится в отставке.
Lenta.ru 21:02
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Культура

«Академию Амбрелла», по слухам, уже продлили на третий сезон

Popcornnews.ru 17:30
Шоу-бизнес

72-летняя София Ротару опубликовала редкое фото без макияжа

Известная артистка София Ротару опубликовала в своем Instagram редкий снимок, на котором звезда без макияжа.
ИнфоСМИ 08:49
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия 18:14
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Политика

Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

RT на русском 12:46
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Общество

В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела

Ранее с предложением вернуть прокуратуре возможность возбуждать уголовные дела в интервью радиостанции «Вести ФМ» говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
РБК 04:48
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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Футбол

Вернер назвал главную причину своего перехода в «Челси»

Немецкий нападающий Тимо Вернер назвал главную причину своего перехода в лондонский «Челси».
Нева Спорт 14:59
Финансы

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Доллар США и евро заметно ускорили рост на Московской бирже днем во вторник, при этом курс евро превысил 85 руб./EUR1 впервые со 2 апреля, доллар торгуется выше 72 руб./$1.
Интерфакс 08:50
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Игры

Автор Mafia Даниэль Вавра раскритиковал геймплей ремейка

Игромания.ру вчера в 12:19
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Здоровье

Власти США рекомендовали ужесточить санитарные ограничения в 21 штате

Белый дом рекомендовал властям 21 штата ужесточить санитарные ограничения. Мера вызвана ростом новых случаев заражения.
Российская газета 21:55
Общество

Вторая волна коронавируса может обойтись без закрытия предприятий

Москва, 28 июля 2020, 13:51 — REGNUM Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором работают над тем, чтобы обойтись без закрытия стационарных заведений торговли в случае второй волны коронавируса осенью 2020 года.
REGNUM 06:51
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Здоровье

Более 13 тысяч зараженных коронавирусом выявили в Иркутской области

В Иркутской области за последние сутки количество зараженных коронавирусом составило 13 134 человека.
АиФ Иркутск 00:40
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Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa 00:44
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Общество

Коуч рекомендует дыхательные техники для концентрации на работе

Мойка78 22:25
Армия и оружие

Азербайджан и Турция с 29 июля проводят совместные военные учения

Газета.Ru 16:03
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
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Политика

В США призывали обанкротить «Группу ГАЗ»

Брайан О'Тул отмечает, что ГАЗ является одним из основных российских автопроизводителей, однако включение группы в санкционный список в 2018 году не вызвало эффекта разорвавшейся бомбы, как это произошло в случае с «Русалом».
Lenta.ru 13:45
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Политика

Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
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Армия и оружие

Спецназ Нацгвардии Украины переходит на натовский калибр

Новые штурмовые винтовки UAR-15 получил один из отрядов специального назначения Нацгвардии. Оружие сделано под патрон НАТО 5,56х45 мм.
Военное обозрение 12:25
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